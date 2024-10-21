Вечером 20 октября были сыграны два заключительных поединка 7-го тура в чемпионате Германии.

Берлинский «Унион» на выезде обыграл «Хольштайн» со счетом 2:0. Оба гола игроки столичной команды забили в английском стиле – головой после подач с фланга и с углового, соответственно.

Также с перевесом в два гола победы добился «Вердер» в матче с «Вольфсбургом», в котором было забито 6 голов.

Лидеры таблицы Бундеслиги: «Бавария» и «РБ Лейцпиг» (по 17 очков), «Фрайбург» (15 пунктов), «Байер» и «Унион» (по 14 очков).

Чемпионат Германии. 7-й тур

«Хольштайн» – «Унион» Берлин – 0:2

Голы: Кемлайн, 18, Роте, 89.

«Вольфсбург» – «Вердер» – 2:4

Голы: Томас, 19, Мегле, 79 – Вайзер, 45+5, Агу, 51, Дукш, 67, Грюль, 72.

Удален Виммер, 68 (Вольфсбург).