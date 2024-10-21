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Чемпионат Германии
Вольфсбург
20.10.2024 18:30 – FT 2 : 4
Вердер
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Германия
21 октября 2024, 03:33 |
17
0

Бундеслига. «Английская» победа Униона, Вердер перестрелял Вольфсбург

Двумя матчами завершился 7-й тур в Бундеслиге

21 октября 2024, 03:33 |
17
0
Бундеслига. «Английская» победа Униона, Вердер перестрелял Вольфсбург
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 20 октября были сыграны два заключительных поединка 7-го тура в чемпионате Германии.

Берлинский «Унион» на выезде обыграл «Хольштайн» со счетом 2:0. Оба гола игроки столичной команды забили в английском стиле – головой после подач с фланга и с углового, соответственно.

Также с перевесом в два гола победы добился «Вердер» в матче с «Вольфсбургом», в котором было забито 6 голов.

Лидеры таблицы Бундеслиги: «Бавария» и «РБ Лейцпиг» (по 17 очков), «Фрайбург» (15 пунктов), «Байер» и «Унион» (по 14 очков).

Чемпионат Германии. 7-й тур

«Хольштайн» – «Унион» Берлин – 0:2

Голы: Кемлайн, 18, Роте, 89.

«Вольфсбург» – «Вердер» – 2:4

Голы: Томас, 19, Мегле, 79 – Вайзер, 45+5, Агу, 51, Дукш, 67, Грюль, 72.

Удален Виммер, 68 (Вольфсбург).

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бавария 7 5 2 0 24 - 7 17
2 РБ Лейпциг 7 5 2 0 11 - 2 17
3 Фрайбург 7 5 0 2 12 - 8 15
4 Байер 7 4 2 1 18 - 13 14
5 Унион Берлин 7 4 2 1 8 - 4 14
6 Айнтрахт Ф 7 4 1 2 15 - 11 13
7 Боруссия Д 7 4 1 2 14 - 12 13
8 Вердер 7 3 2 2 12 - 14 11
9 Хайденхайм 7 3 0 4 12 - 11 9
10 Штутгарт 7 2 3 2 15 - 15 9
11 Боруссия М 7 3 0 4 10 - 12 9
12 Майнц 7 2 2 3 11 - 12 8
13 Вольфсбург 7 2 1 4 15 - 16 7
14 Хоффенхайм 7 2 1 4 13 - 17 7
15 Аугсбург 7 2 1 4 10 - 18 7
16 Санкт-Паули 7 1 1 5 5 - 11 4
17 Хольштайн Киль 7 0 2 5 9 - 21 2
18 Бохум 7 0 1 6 7 - 17 1
Полная таблица

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Йоаким Мехле (Вольфсбург).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Грюлль (Вердер).
68’
Патрик Виммер (Вольфсбург) получает красную карточку.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Марвин Дукш (Вердер).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Феликс Агу (Вердер).
45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Митчелл Вайзер (Вердер).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Тьягу Томаш (Вольфсбург).
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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