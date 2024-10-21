Бундеслига. «Английская» победа Униона, Вердер перестрелял Вольфсбург
Двумя матчами завершился 7-й тур в Бундеслиге
Вечером 20 октября были сыграны два заключительных поединка 7-го тура в чемпионате Германии.
Берлинский «Унион» на выезде обыграл «Хольштайн» со счетом 2:0. Оба гола игроки столичной команды забили в английском стиле – головой после подач с фланга и с углового, соответственно.
Также с перевесом в два гола победы добился «Вердер» в матче с «Вольфсбургом», в котором было забито 6 голов.
Лидеры таблицы Бундеслиги: «Бавария» и «РБ Лейцпиг» (по 17 очков), «Фрайбург» (15 пунктов), «Байер» и «Унион» (по 14 очков).
Чемпионат Германии. 7-й тур
«Хольштайн» – «Унион» Берлин – 0:2
Голы: Кемлайн, 18, Роте, 89.
«Вольфсбург» – «Вердер» – 2:4
Голы: Томас, 19, Мегле, 79 – Вайзер, 45+5, Агу, 51, Дукш, 67, Грюль, 72.
Удален Виммер, 68 (Вольфсбург).
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бавария
|7
|5
|2
|0
|24 - 7
|17
|2
|РБ Лейпциг
|7
|5
|2
|0
|11 - 2
|17
|3
|Фрайбург
|7
|5
|0
|2
|12 - 8
|15
|4
|Байер
|7
|4
|2
|1
|18 - 13
|14
|5
|Унион Берлин
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|6
|Айнтрахт Ф
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|7
|Боруссия Д
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|8
|Вердер
|7
|3
|2
|2
|12 - 14
|11
|9
|Хайденхайм
|7
|3
|0
|4
|12 - 11
|9
|10
|Штутгарт
|7
|2
|3
|2
|15 - 15
|9
|11
|Боруссия М
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|12
|Майнц
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|13
|Вольфсбург
|7
|2
|1
|4
|15 - 16
|7
|14
|Хоффенхайм
|7
|2
|1
|4
|13 - 17
|7
|15
|Аугсбург
|7
|2
|1
|4
|10 - 18
|7
|16
|Санкт-Паули
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|17
|Хольштайн Киль
|7
|0
|2
|5
|9 - 21
|2
|18
|Бохум
|7
|0
|1
|6
|7 - 17
|1
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
С 21 по 27 октября телеканал покажет 14 футбольных матчей в цифровом эфире Т2 и кабельных сетей
Горняки имеют в активе 1 очко после двух туров Лиги чемпионов