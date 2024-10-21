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Major League Soccer
21 октября 2024, 04:35 | Обновлено 21 октября 2024, 04:45
218
0

Месси стал автором исторического рекорда МЛС

Лионель вписал свое имя в летопись заокеанской лиги

21 октября 2024, 04:35 | Обновлено 21 октября 2024, 04:45
218
0
Месси стал автором исторического рекорда МЛС
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в заключительном матче регулярного чемпионата с «Нью-Инглэнд Революшн» (6:2) установил историческое достижение МЛС.

Аргентинец появился на поле на замену на 58-й минуте и забил три гола, а также сделал один ассист.

Месси стал первым игроком в истории МЛС, кому удалось, выйдя на замену, стать автором трех голов и одной голевой передачи.

Ко всему прочему, Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории «Интер Майами».

Аргентинец забил 33 гола за клуб из Флориды и опередилв классификации эквадорского нападающего Леонардо Кампану, у которого 32 мяча за «цапель».

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Лионель Месси рекорд Major League Soccer (MLS) Интер Майами
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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