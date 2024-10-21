Месси стал автором исторического рекорда МЛС

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в заключительном матче регулярного чемпионата с «Нью-Инглэнд Революшн» (6:2) установил историческое достижение МЛС.

Аргентинец появился на поле на замену на 58-й минуте и забил три гола, а также сделал один ассист.

Месси стал первым игроком в истории МЛС, кому удалось, выйдя на замену, стать автором трех голов и одной голевой передачи.

Ко всему прочему, Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории «Интер Майами».

Аргентинец забил 33 гола за клуб из Флориды и опередилв классификации эквадорского нападающего Леонардо Кампану, у которого 32 мяча за «цапель».