Месси стал автором исторического рекорда МЛС
Лионель вписал свое имя в летопись заокеанской лиги
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в заключительном матче регулярного чемпионата с «Нью-Инглэнд Революшн» (6:2) установил историческое достижение МЛС.
Аргентинец появился на поле на замену на 58-й минуте и забил три гола, а также сделал один ассист.
Месси стал первым игроком в истории МЛС, кому удалось, выйдя на замену, стать автором трех голов и одной голевой передачи.
Ко всему прочему, Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории «Интер Майами».
Аргентинец забил 33 гола за клуб из Флориды и опередилв классификации эквадорского нападающего Леонардо Кампану, у которого 32 мяча за «цапель».
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