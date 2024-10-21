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  4. Реал нацелился на одного из героев Испании на Евро. Но есть весомый нюанс
Испания
21 октября 2024, 01:59 |
77
0

Реал нацелился на одного из героев Испании на Евро. Но есть весомый нюанс

Королевский клуб заинтересовал вингер Нико Уильямсом

21 октября 2024, 01:59 |
77
0
Реал нацелился на одного из героев Испании на Евро. Но есть весомый нюанс
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

22-летний звездный вингер сборной Испании Нико Уильямс может уже вскоре покинуть «Атлетико» Бильбао.

По информации Fichajes, к звездному игроку начал проявлять активный интерес «Реал». Однако мадридцы решатся купить игрока только при одном условии – Винисиуж Жуниор или Родриго должен покинуть клуб. К Уильямсу сохранился интерес и от каталонской «Барселоны».
В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 12 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона Европы 2024 года в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» интересуется испанским вингером баскского «Атлетика» Нико Уильямсом.

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Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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