Реал нацелился на одного из героев Испании на Евро. Но есть весомый нюанс
Королевский клуб заинтересовал вингер Нико Уильямсом
22-летний звездный вингер сборной Испании Нико Уильямс может уже вскоре покинуть «Атлетико» Бильбао.
По информации Fichajes, к звездному игроку начал проявлять активный интерес «Реал». Однако мадридцы решатся купить игрока только при одном условии – Винисиуж Жуниор или Родриго должен покинуть клуб. К Уильямсу сохранился интерес и от каталонской «Барселоны».
В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 12 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона Европы 2024 года в 70 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» интересуется испанским вингером баскского «Атлетика» Нико Уильямсом.
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