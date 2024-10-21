Реал нацелился на одного из героев Испании на Евро. Но есть весомый нюанс

22-летний звездный вингер сборной Испании Нико Уильямс может уже вскоре покинуть «Атлетико» Бильбао.



По информации Fichajes, к звездному игроку начал проявлять активный интерес «Реал». Однако мадридцы решатся купить игрока только при одном условии – Винисиуж Жуниор или Родриго должен покинуть клуб. К Уильямсу сохранился интерес и от каталонской «Барселоны».

В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 12 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона Европы 2024 года в 70 миллионов евро.



Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» интересуется испанским вингером баскского «Атлетика» Нико Уильямсом.