Его хотела Барселона. Ювентус нацелился на звезду сборной Испании

Туринский «Ювентус» интересуется испанским вингером баскского «Атлетика» Нико Уильямсом, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, 22-летний футболист является приоритетной целью для «старой синьоры».

В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона Европы 2024 года в 70 миллионов евро.

Летом Нико Уильямс был близок к переходу в каталонскую «Барселону», но в итоге решил остаться в родном клубе еще как минимум на 1 сезон.