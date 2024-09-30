Его хотела Барселона. Ювентус нацелился на звезду сборной Испании
Нико Уильямс может покинуть «Атлетик»
Туринский «Ювентус» интересуется испанским вингером баскского «Атлетика» Нико Уильямсом, сообщает издание Fichajes.net.
По информации источника, 22-летний футболист является приоритетной целью для «старой синьоры».
В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона Европы 2024 года в 70 миллионов евро.
Летом Нико Уильямс был близок к переходу в каталонскую «Барселону», но в итоге решил остаться в родном клубе еще как минимум на 1 сезон.
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