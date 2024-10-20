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20 октября 2024, 23:35 | Обновлено 20 октября 2024, 23:39
1856
0

ВИДЕО. Украинец оформил хет-трик за Барселону

14-летний украинский полузащтник Артём Рыбак продолжает впечатлять своими выступленями

20 октября 2024, 23:35 | Обновлено 20 октября 2024, 23:39
1856
0
ВИДЕО. Украинец оформил хет-трик за Барселону
X. Артем Рыбак

Украинский футболист Артём Рыбак снова радует своими успехами в составе команды «Cadete B» («Барселона» U-14).

В эти выходные 14-летний полузащитник оформил хет-трик, а команда выиграла у соперников со счётом 4:0 («Химнастик» Таррагона).

Напомним, что ранее мы сообщали об успехах Артёма и показывали как и чем живёт наш соотечественник в Барселоне.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Он считается одним из самых талантливых футболистов академии «Барселоны», а мы поделимся с вами игрой Артёма против «CF Amposta», чтобы вы оценили впечатляющий уровень его игры:

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видео Артем Рыбак Барселона lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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