ВИДЕО. Украинец оформил хет-трик за Барселону

Украинский футболист Артём Рыбак снова радует своими успехами в составе команды «Cadete B» («Барселона» U-14).

В эти выходные 14-летний полузащитник оформил хет-трик, а команда выиграла у соперников со счётом 4:0 («Химнастик» Таррагона).

Напомним, что ранее мы сообщали об успехах Артёма и показывали как и чем живёт наш соотечественник в Барселоне.

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Он считается одним из самых талантливых футболистов академии «Барселоны», а мы поделимся с вами игрой Артёма против «CF Amposta», чтобы вы оценили впечатляющий уровень его игры: