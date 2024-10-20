ВИДЕО. Украинец оформил хет-трик за Барселону
14-летний украинский полузащтник Артём Рыбак продолжает впечатлять своими выступленями
Украинский футболист Артём Рыбак снова радует своими успехами в составе команды «Cadete B» («Барселона» U-14).
В эти выходные 14-летний полузащитник оформил хет-трик, а команда выиграла у соперников со счётом 4:0 («Химнастик» Таррагона).
Напомним, что ранее мы сообщали об успехах Артёма и показывали как и чем живёт наш соотечественник в Барселоне.
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Он считается одним из самых талантливых футболистов академии «Барселоны», а мы поделимся с вами игрой Артёма против «CF Amposta», чтобы вы оценили впечатляющий уровень его игры:
Artem Rybak vs CF Amposta – Barca Cadet B— Shivam Mishra (@barcanation6) October 15, 2024
pic.twitter.com/ECwLGUSQwr
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