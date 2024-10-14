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14 октября 2024, 16:52 | Обновлено 14 октября 2024, 18:08
3632
5

ВИДЕО. Украинский футболист Барселоны забил потрясающий гол

14-летний украинец Артем Рыбак показывает великолепную игру в Ла Масии

14 октября 2024, 16:52 | Обновлено 14 октября 2024, 18:08
3632
5
ВИДЕО. Украинский футболист Барселоны забил потрясающий гол
X. Артем Рыбак

Украинский топ-талант Артем Рыбак попал в команду недели Ла Масии.

Этот рейтинг составляет X-аккаунт «La Masia Polska» – украинца поставили на позицию левого интериора (или левого центрального полузащитника).

Артем играет за команду «Кадет Б» – это команда возрастной категории U-14 и в минувшие выходные его команда обыграла соперника со счётом 2:1, один гол в активе Рыбака.

Украинский полузащитник является довольно перспективным футболистом и высоко котируется среди талантов «Барселоны».

Также Артем уже вызывался в сборную Украины U-16, где он сыграл в матчах против Англии (0:3, провёл 62 минуты), Франции (0:8, 27 минут) и Израиля (1:2, 80).

Мы продолжим следить за успехами нашего соотечественника, а пока предлагаем оценить его последний гол в составе «блаугранас»:

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фото Артем Рыбак Барселона lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Комментарии 5
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McLay
Ну і в чім там приголомшливість?!🤪 Гол як гол.
Ответить
+4
Андрій Милявський
А Денис Соколовський на позиції правого нападника не відмічений? Чому? Вихованець Динамо Київ же...
Ответить
+3
serhiy
Молодець,Артем !
Ответить
0
Милчел Авек
Для мене більш приголомшливо- це ТВ-трансляція матчу 
Ответить
-1
Диванний Експерт
А ідол у нього дирявий роналдо🤮
Ответить
-4
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