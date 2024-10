ВИДЕО. Украинский футболист Барселоны забил потрясающий гол

Украинский топ-талант Артем Рыбак попал в команду недели Ла Масии.

Этот рейтинг составляет X-аккаунт «La Masia Polska» – украинца поставили на позицию левого интериора (или левого центрального полузащитника).

Артем играет за команду «Кадет Б» – это команда возрастной категории U-14 и в минувшие выходные его команда обыграла соперника со счётом 2:1, один гол в активе Рыбака.

Украинский полузащитник является довольно перспективным футболистом и высоко котируется среди талантов «Барселоны».

Также Артем уже вызывался в сборную Украины U-16, где он сыграл в матчах против Англии (0:3, провёл 62 минуты), Франции (0:8, 27 минут) и Израиля (1:2, 80).

Мы продолжим следить за успехами нашего соотечественника, а пока предлагаем оценить его последний гол в составе «блаугранас»:

GOOOLAZO! Artem Rybak with a great goal. Incredible assist by the goalkeeper Pablo Pena. 1-0 Cadet B pic.twitter.com/Ua27KIC4wM