ВИДЕО. Украинский футболист Барселоны забил потрясающий гол
14-летний украинец Артем Рыбак показывает великолепную игру в Ла Масии
Украинский топ-талант Артем Рыбак попал в команду недели Ла Масии.
Этот рейтинг составляет X-аккаунт «La Masia Polska» – украинца поставили на позицию левого интериора (или левого центрального полузащитника).
Артем играет за команду «Кадет Б» – это команда возрастной категории U-14 и в минувшие выходные его команда обыграла соперника со счётом 2:1, один гол в активе Рыбака.
Украинский полузащитник является довольно перспективным футболистом и высоко котируется среди талантов «Барселоны».
Также Артем уже вызывался в сборную Украины U-16, где он сыграл в матчах против Англии (0:3, провёл 62 минуты), Франции (0:8, 27 минут) и Израиля (1:2, 80).
Мы продолжим следить за успехами нашего соотечественника, а пока предлагаем оценить его последний гол в составе «блаугранас»:
GOOOLAZO! Artem Rybak with a great goal. Incredible assist by the goalkeeper Pablo Pena. 1-0 Cadet B pic.twitter.com/Ua27KIC4wM— ArsenKveFCB (@ArsenKveFCB) October 12, 2024
Drużyna tygodnia w La Masii F11 według @lamasiapolska. 🔝🔵🔴 pic.twitter.com/N4cVqYS3W6— La Masia Polska 🇵🇱 (@lamasiapolska) October 13, 2024
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