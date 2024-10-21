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Англия
21 октября 2024, 02:10 | Обновлено 21 октября 2024, 02:15
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0

Переписали историю. Ман Сити обновил клубный рекорд, обыграв Вулвз

«Горожане» имеют новую беспроигрышную серию в АПЛ

21 октября 2024, 02:10 | Обновлено 21 октября 2024, 02:15
30
0
Переписали историю. Ман Сити обновил клубный рекорд, обыграв Вулвз
Getty Images/Global Images Ukraine

20 октября в матче 8-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:1, забив победный гол на 90+5 минуте поединка.

«Горожане» провели 31 матч подряд в АПЛ без поражений и обновили клубный рекорд по длительности беспроигрышной серии.

В последний раз на данный момент «Манчестер Сити» проигрывал в чемионате Англии в декабре прошлого года – «Астон Вилле» со счетом 0:1.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает 2-е место, имея 20 очков. У «Вулверхэмптона» 1 пункт и 20-я позиция.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити рекорд Вулверхэмптон
Юрій Остроумов Источник: ФК Манчестер Сити
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