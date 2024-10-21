Лига чемпионов21 октября 2024, 01:41 | Обновлено 21 октября 2024, 02:00
76
0
ФОТО. Шахтер прибыл в Лондон на матч Лиги чемпионов против Арсенала
Вечером 22 октября состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25
21 октября 2024, 01:41 | Обновлено 21 октября 2024, 02:00
76
0
22 октября в 22:00 состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч между «Арсеналом» и «Шахтером» пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
Горняки прилетели в Лондон, полный путь суммарно продолжался около 12 часов.
«Шахтер» имеет в активе 1 очко, а канониры набрали 4 балла после двух туров Лиги чемпионов.
ФОТО. Шахтер прибыл в Лондон на матч Лиги чемпионов против Арсенала
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