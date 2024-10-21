Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Шахтер прибыл в Лондон на матч Лиги чемпионов против Арсенала
Лига чемпионов
21 октября 2024, 01:41 | Обновлено 21 октября 2024, 02:00
76
0

ФОТО. Шахтер прибыл в Лондон на матч Лиги чемпионов против Арсенала

Вечером 22 октября состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25

21 октября 2024, 01:41 | Обновлено 21 октября 2024, 02:00
76
0
ФОТО. Шахтер прибыл в Лондон на матч Лиги чемпионов против Арсенала
ФК Шахтер

22 октября в 22:00 состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч между «Арсеналом» и «Шахтером» пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Горняки прилетели в Лондон, полный путь суммарно продолжался около 12 часов.

«Шахтер» имеет в активе 1 очко, а канониры набрали 4 балла после двух туров Лиги чемпионов.

ФОТО. Шахтер прибыл в Лондон на матч Лиги чемпионов против Арсенала

По теме:
ФОТО. Новый секс-скандал в АПЛ – владелец клуба приставал к футболистке
ФОТО. Экс-жена Кайла Уокера угрожает расправой любовнице футболиста
ФОТО. Красавица в столице. Первая ракетка Украины Костюк прибыла в Киев
фото Арсенал Лондон Шахтер Донецк Лига чемпионов переезд (перелет) Марино Пушич Арсенал - Шахтер
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дубль Суареса, хет-трик Месси. Интер Майами выиграл матч MLS с 8 забитыми
Футбол | 20 октября 2024, 03:11 1
Дубль Суареса, хет-трик Месси. Интер Майами выиграл матч MLS с 8 забитыми
Дубль Суареса, хет-трик Месси. Интер Майами выиграл матч MLS с 8 забитыми

Цапли победили Нью-Инглэнд Революшн 6:2, Сергей Кривцов остался на скамейке запасных

От Комана до Шовковского: ТОП-5 победных кубковых финалов Динамо
Футбол | 20 октября 2024, 18:59 5
От Комана до Шовковского: ТОП-5 победных кубковых финалов Динамо
От Комана до Шовковского: ТОП-5 победных кубковых финалов Динамо

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков выделил главные кубковые победы бело-синих

MEGOGO бесплатно покажет 2 матча ЛЧ. Полная программа телеканала
Футбол | 20.10.2024, 13:25
MEGOGO бесплатно покажет 2 матча ЛЧ. Полная программа телеканала
MEGOGO бесплатно покажет 2 матча ЛЧ. Полная программа телеканала
И снова он. Манчестер Сити вырвал победу у аутсайдера АПЛ на 90+5-й минуте
Футбол | 20.10.2024, 18:01
И снова он. Манчестер Сити вырвал победу у аутсайдера АПЛ на 90+5-й минуте
И снова он. Манчестер Сити вырвал победу у аутсайдера АПЛ на 90+5-й минуте
Культовые команды и Марсель. Названы клубы, которые хотят подписать Мудрика
Футбол | 21.10.2024, 01:31
Культовые команды и Марсель. Названы клубы, которые хотят подписать Мудрика
Культовые команды и Марсель. Названы клубы, которые хотят подписать Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холифилд назвал боксера, который имел более сильный удар, чем у Тайсона
Холифилд назвал боксера, который имел более сильный удар, чем у Тайсона
19.10.2024, 22:43
Бокс
Шовковский оценил разгром в матче УПЛ и рассказал о проблемах Ярмоленко
Шовковский оценил разгром в матче УПЛ и рассказал о проблемах Ярмоленко
19.10.2024, 17:46 2
Футбол
Месси обошел Роналду по голам за карьеру без учета забитых мячей с пенальти
Месси обошел Роналду по голам за карьеру без учета забитых мячей с пенальти
20.10.2024, 09:53
Футбол
Второй год подряд. Юлиан Бойко стал чемпионом Европы по версии Shoot-Out
Второй год подряд. Юлиан Бойко стал чемпионом Европы по версии Shoot-Out
19.10.2024, 22:10 1
Снукер
Победа без турнирной мотивации. Сборная Украины обыграла Чехию
Победа без турнирной мотивации. Сборная Украины обыграла Чехию
19.10.2024, 21:35 1
Футзал
Сделали все сами. Динамо уверенно разгромило Оболонь в дерби
Сделали все сами. Динамо уверенно разгромило Оболонь в дерби
19.10.2024, 17:29 190
Футбол
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
20.10.2024, 00:14 4
Футбол
ФОТО. Уроженка Киева ответила ставочнику, отметив его жену
ФОТО. Уроженка Киева ответила ставочнику, отметив его жену
20.10.2024, 08:44 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем