Лига чемпионов20 октября 2024, 22:23 | Обновлено 20 октября 2024, 23:07
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12
ФОТО. Шахтер вылетел в Лондон. Названа заявка на игру с Арсеналом
Вечером 22 октября в столице Англии состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов
20 октября 2024, 22:23 | Обновлено 20 октября 2024, 23:07
688
12
22 октября в 22:00 состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч между «Арсеналом» и «Шахтером» пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
Горняки вылетели самолетом в Лондон, их полный путь суммарно будет продолжаться около 12 часов.
«Шахтер» имеет в активе 1 очко, а канониры набрали 4 балла после двух туров Лиги чемпионов.
Названа заявка Шахтера на игру ЛЧ с Арсеналом
ФОТО. Шахтер вылетел самолетом в Лондон
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А шо це на останньому фото за лох позорний з іпалом як у мопса?
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