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Лига чемпионов
20 октября 2024, 22:23 | Обновлено 20 октября 2024, 23:07
688
12

ФОТО. Шахтер вылетел в Лондон. Названа заявка на игру с Арсеналом

Вечером 22 октября в столице Англии состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов

20 октября 2024, 22:23 | Обновлено 20 октября 2024, 23:07
688
12
ФОТО. Шахтер вылетел в Лондон. Названа заявка на игру с Арсеналом
ФК Шахтер

22 октября в 22:00 состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч между «Арсеналом» и «Шахтером» пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Горняки вылетели самолетом в Лондон, их полный путь суммарно будет продолжаться около 12 часов.

«Шахтер» имеет в активе 1 очко, а канониры набрали 4 балла после двух туров Лиги чемпионов.

Названа заявка Шахтера на игру ЛЧ с Арсеналом

ФОТО. Шахтер вылетел самолетом в Лондон

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 12
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AndiM
А шо це на останньому фото за лох позорний з іпалом як у мопса?
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