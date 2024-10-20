ФОТО. Шахтер вылетел в Лондон. Названа заявка на игру с Арсеналом

22 октября в 22:00 состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

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Матч между «Арсеналом» и «Шахтером» пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Горняки вылетели самолетом в Лондон, их полный путь суммарно будет продолжаться около 12 часов.

«Шахтер» имеет в активе 1 очко, а канониры набрали 4 балла после двух туров Лиги чемпионов.

Названа заявка Шахтера на игру ЛЧ с Арсеналом

ФОТО. Шахтер вылетел самолетом в Лондон