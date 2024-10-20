Лига чемпионов20 октября 2024, 20:59 | Обновлено 20 октября 2024, 21:08
969
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12 часов до Лондона. Что делают игроки Шахтера во время поездки автобусом?
Горняки имеют в активе 1 очко после двух туров Лиги чемпионов
20 октября 2024, 20:59 | Обновлено 20 октября 2024, 21:08
969
0
22 октября в 22:00 состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25.
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Матч между «Арсеналом» и «Шахтером» пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
Путь горняков в Лондон будет продолжаться около 12 часов.
«Шахтер» имеет в активе 1 очко после двух туров Лиги чемпионов, а канониры набрали 4 балла.
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ФОТО. 12 часов до Лондона. Что делают игроки Шахтера во время поездки автобусом?
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