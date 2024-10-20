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  4. 12 часов до Лондона. Что делают игроки Шахтера во время поездки автобусом?
Лига чемпионов
20 октября 2024, 20:59 | Обновлено 20 октября 2024, 21:08
969
0

12 часов до Лондона. Что делают игроки Шахтера во время поездки автобусом?

Горняки имеют в активе 1 очко после двух туров Лиги чемпионов

20 октября 2024, 20:59 | Обновлено 20 октября 2024, 21:08
969
0
12 часов до Лондона. Что делают игроки Шахтера во время поездки автобусом?
ФК Шахтер

22 октября в 22:00 состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч между «Арсеналом» и «Шахтером» пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Путь горняков в Лондон будет продолжаться около 12 часов.

«Шахтер» имеет в активе 1 очко после двух туров Лиги чемпионов, а канониры набрали 4 балла.

ФОТО. 12 часов до Лондона. Что делают игроки Шахтера во время поездки автобусом?

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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