22 октября в 22:00 состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

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Матч между «Арсеналом» и «Шахтером» пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Путь горняков в Лондон будет продолжаться около 12 часов.

«Шахтер» имеет в активе 1 очко после двух туров Лиги чемпионов, а канониры набрали 4 балла.

ФОТО. 12 часов до Лондона. Что делают игроки Шахтера во время поездки автобусом?