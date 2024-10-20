Лига чемпионов20 октября 2024, 20:41 | Обновлено 20 октября 2024, 20:51
459
2
ФОТО. Шахтер начал путь в Лондон на матч ЛЧ против Арсенала
Игра пройдет 22 октября на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне
20 октября 2024, 20:41 | Обновлено 20 октября 2024, 20:51
459
2
22 октября в 22:00 состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между лондонским «Арсеналом» и донецким «Шахтером».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
«Шахтер» имеет в активе 1 очко после двух туров Лиги чемпионов, а канониры набрали 4 балла.
ФОТО. Шахтер начал путь в Лондон на матч ЛЧ против Арсенала
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