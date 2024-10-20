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Лига чемпионов
20 октября 2024, 20:41 | Обновлено 20 октября 2024, 20:51
459
2

ФОТО. Шахтер начал путь в Лондон на матч ЛЧ против Арсенала

Игра пройдет 22 октября на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне

20 октября 2024, 20:41 | Обновлено 20 октября 2024, 20:51
459
2
ФОТО. Шахтер начал путь в Лондон на матч ЛЧ против Арсенала
ФК Шахтер

22 октября в 22:00 состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между лондонским «Арсеналом» и донецким «Шахтером».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

«Шахтер» имеет в активе 1 очко после двух туров Лиги чемпионов, а канониры набрали 4 балла.

ФОТО. Шахтер начал путь в Лондон на матч ЛЧ против Арсенала

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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apepa
Ух, отгребут, ух отгребут.. по самый небалуй!
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ulefka
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