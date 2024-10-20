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Лига чемпионов
20 октября 2024, 20:23 | Обновлено 20 октября 2024, 20:54
389
2

ВИДЕО. Шахтер начал путешествие в Лондон на матч ЛЧ против Арсенала

Вечером 22 октября состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25

20 октября 2024, 20:23 | Обновлено 20 октября 2024, 20:54
389
2
ВИДЕО. Шахтер начал путешествие в Лондон на матч ЛЧ против Арсенала
ФК Шахтер

22 октября в 22:00 состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между лондонским «Арсеналом» и донецким «Шахтером».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

«Шахтер» имеет в активе 1 очко после двух туров Лиги чемпионов, а канониры набрали 4 балла.

ВИДЕО. Шахтер начал путешествие в Лондон на матч ЛЧ против Арсенала

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ФОТО. Шахтер начал путь в Лондон на матч ЛЧ против Арсенала
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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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easterly
вазеліном запаслися?
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