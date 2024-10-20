ВИДЕО. Шахтер начал путешествие в Лондон на матч ЛЧ против Арсенала

22 октября в 22:00 состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между лондонским «Арсеналом» и донецким «Шахтером».

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Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

«Шахтер» имеет в активе 1 очко после двух туров Лиги чемпионов, а канониры набрали 4 балла.

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