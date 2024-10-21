Назван лучший вратарь за последние 30 лет. Кто в символической сборной?
Портал Fourfourtwo обнародовал символическую сборную за последние три десятилетия
Известный британский портал FourFourTwo обнародовал символическую сборную из лучших футболистов за последние тридцать лет.
Место в воротах досталось немецкому вратарю Мануэлю Нойеру. В схеме присутствуют четыре защитника – Филипп Лам, Серхио Рамос, Карлес Пуйоль и Паоло Мальдини.
В полузащите разместились Дэвид Бекхэм, Зинедин Зидан, Андрес Иньеста и Роналдиньо. Нападающие – Лионель Месси, Роналдо.
Еще трех игроков FourFourTwo поставил в запас – Андреа Пирло, Тьерри Анри и Криштиану Роналду.
Ранее портал FourFourTwo обнародовал рейтинг лучших вратарей на данный момент.
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