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21 октября 2024, 00:32 |
174
0

Назван лучший вратарь за последние 30 лет. Кто в символической сборной?

Портал Fourfourtwo обнародовал символическую сборную за последние три десятилетия

21 октября 2024, 00:32 |
174
0
Назван лучший вратарь за последние 30 лет. Кто в символической сборной?
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер и Лионель Месси

Известный британский портал FourFourTwo обнародовал символическую сборную из лучших футболистов за последние тридцать лет.

Место в воротах досталось немецкому вратарю Мануэлю Нойеру. В схеме присутствуют четыре защитника – Филипп Лам, Серхио Рамос, Карлес Пуйоль и Паоло Мальдини.

В полузащите разместились Дэвид Бекхэм, Зинедин Зидан, Андрес Иньеста и Роналдиньо. Нападающие – Лионель Месси, Роналдо.

Еще трех игроков FourFourTwo поставил в запас – Андреа Пирло, Тьерри Анри и Криштиану Роналду.

Ранее портал FourFourTwo обнародовал рейтинг лучших вратарей на данный момент.

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FourFourTwo Мануэль Нойер Филипп Лам Серхио Рамос Карлес Пуйоль Паоло Мальдини Дэвид Бекхэм Зинедин Зидан Андрес Иньеста Роналдиньо Лионель Месси Роналдо Андреа Пирло Тьерри Анри Криштиану Роналду рейтинг символическая сборная
Дмитро Олійник Источник: FourFourTwo
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