Назван лучший вратарь за последние 30 лет. Кто в символической сборной?

Известный британский портал FourFourTwo обнародовал символическую сборную из лучших футболистов за последние тридцать лет.

Место в воротах досталось немецкому вратарю Мануэлю Нойеру. В схеме присутствуют четыре защитника – Филипп Лам, Серхио Рамос, Карлес Пуйоль и Паоло Мальдини.

В полузащите разместились Дэвид Бекхэм, Зинедин Зидан, Андрес Иньеста и Роналдиньо. Нападающие – Лионель Месси, Роналдо.

Еще трех игроков FourFourTwo поставил в запас – Андреа Пирло, Тьерри Анри и Криштиану Роналду.

Ранее портал FourFourTwo обнародовал рейтинг лучших вратарей на данный момент.