Мудрик впервые в сезоне не попал в заявку. Украинец не сыграет с Ливерпулем

20 октября состоится матч 8-го тура АПЛ между командами Ливерпуль и Челси.

Поединок пройдет на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

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Украинский вингер пенсионеров Михаил Мудрик впервые в сезоне не попал в заявку коллектива. Он пропустил игру с мерсисайдцами.

После 7 сыгранных туров Челси занимает 6-е место в таблице чемпионата Англии с 14 очками. Ливерпуль идет на первой позиции с 18 пунктами.

Стартовые составы на матч Ливерпуль – Челси: