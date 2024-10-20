Мудрик впервые в сезоне не попал в заявку. Украинец не сыграет с Ливерпулем
Михаил пропустил поединок Челси против мерсисайдцев в 8-м туре АПЛ
20 октября состоится матч 8-го тура АПЛ между командами Ливерпуль и Челси.
Поединок пройдет на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.
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Украинский вингер пенсионеров Михаил Мудрик впервые в сезоне не попал в заявку коллектива. Он пропустил игру с мерсисайдцами.
После 7 сыгранных туров Челси занимает 6-е место в таблице чемпионата Англии с 14 очками. Ливерпуль идет на первой позиции с 18 пунктами.
Стартовые составы на матч Ливерпуль – Челси:
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