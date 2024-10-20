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Англия
20 октября 2024, 17:49 | Обновлено 20 октября 2024, 17:51
2287
10

Мудрик впервые в сезоне не попал в заявку. Украинец не сыграет с Ливерпулем

Михаил пропустил поединок Челси против мерсисайдцев в 8-м туре АПЛ

20 октября 2024, 17:49 | Обновлено 20 октября 2024, 17:51
2287
10
Мудрик впервые в сезоне не попал в заявку. Украинец не сыграет с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine

20 октября состоится матч 8-го тура АПЛ между командами Ливерпуль и Челси.

Поединок пройдет на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский вингер пенсионеров Михаил Мудрик впервые в сезоне не попал в заявку коллектива. Он пропустил игру с мерсисайдцами.

После 7 сыгранных туров Челси занимает 6-е место в таблице чемпионата Англии с 14 очками. Ливерпуль идет на первой позиции с 18 пунктами.

Стартовые составы на матч Ливерпуль – Челси:

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Михаил Мудрик стартовые составы Челси Ливерпуль Ливерпуль - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 10
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Bombardini
Сподіваюсь, це дніщє продасть Мишка взимку і він зможе прогресувати в нормальному клубі і приносити користь збірній
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+5
GloryUkraine
Бережуть для важливіших матчів, кубкових, проти команд третього дивізіону 
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+3
Boodya
Без Михайла сьогодні(
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Falko
Готують на доленосний матч в ЛК. З яким гігантом вони там хоч грають?
Ответить
+1
MIRRA
Значить Лівер переможе
Ответить
+1
Pavel_i_CO
Місце на лавці ще треба заробити... 
Ответить
-2
ТвояМамка
Опять в зале сломался походу
Ответить
-4
Saar
буратіно
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-4
Показать Скрыть 1 ответ
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