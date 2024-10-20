Рокировка в середине таблицы. Кривбасс в Киеве обыграл Зарю

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Воскресную программу 10-го тура Украинской Премьер-лиги закрывало противостояние между «Зарей» и «Кривбассом».
Украинская Премьер-лига. 10-й тур.
«Заря» – «Кривбасс» – 0:1
Гол: Соса (48)
«Заря»: Турбаевский, Эскинья, Джордан, Вантух, Жуниор Рейс (Слесарь, 68), Башич (Хахлев, 68), Мичин, Яцык (Бенито, 68), Горбач, Антюх, Будковский
«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Романчук, Драмбаев, Кузык, Илич, Задерака (Кожушко, 71), Аморозо (Бизимана, 57), Вакулко, Микитишин (Ндомбази, 90), Соса
Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
Стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев)
Отчет о матче ожидайте позже.
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