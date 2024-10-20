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Премьер-лига
Заря
20.10.2024 18:00 – FT 0 : 1
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
20 октября 2024, 19:53 | Обновлено 20 октября 2024, 19:57
453
4

Рокировка в середине таблицы. Кривбасс в Киеве обыграл Зарю

Криворожцы прервали свою безвыигрышную серию

20 октября 2024, 19:53 | Обновлено 20 октября 2024, 19:57
453
4
Рокировка в середине таблицы. Кривбасс в Киеве обыграл Зарю
ФК Заря

Воскресную программу 10-го тура Украинской Премьер-лиги закрывало противостояние между «Зарей» и «Кривбассом».

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

«Заря» – «Кривбасс» – 0:1

Гол: Соса (48)

«Заря»: Турбаевский, Эскинья, Джордан, Вантух, Жуниор Рейс (Слесарь, 68), Башич (Хахлев, 68), Мичин, Яцык (Бенито, 68), Горбач, Антюх, Будковский

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Романчук, Драмбаев, Кузык, Илич, Задерака (Кожушко, 71), Аморозо (Бизимана, 57), Вакулко, Микитишин (Ндомбази, 90), Соса

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев)

Отчет о матче ожидайте позже.

ЗАРЯ – КРИВБАСС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Кривбасс отчеты
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Комментарии 4
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apepa
Как в таком бескомпромиссном матче и ни одной жёлтой карточки? Просто удивительно!
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Віктор Коробка
Дуже гарний матч. Високі швидкості, багато моментів, безкомпромісна боротьба, пресинг. Кривбас більш якісно діяв в завершальній фазі атаки, про що свідчать гол, дві штанги, поперечка при непоганій грі Турбаєвського. А у Зорі, на жаль, розчарували Яцик, Горбач та особливо Будківський, від яких хотілося б більше загострюючих дій та влучності при їх виконанні.
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