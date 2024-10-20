Украина. Премьер лига20 октября 2024, 21:47 | Обновлено 20 октября 2024, 21:52
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Заря – Кривбасс – 0:1. Как забил Соса? Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 10-го тура Украинской Премьер-лиги
20 октября 2024, 21:47 | Обновлено 20 октября 2024, 21:52
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Вечером 20 октября в Киеве состоялся матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги.
Луганская «Заря» на стадионе Динамо им. Лобановского проиграла криворожскому «Кривбассу» со счетом 0:1.
Единственный в матче гол забил Даниэль Соса на 48-й минуте.
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УПЛ. 10-й тур, 20 октября
Заря Луганск – Кривбасс Кривой Рог – 0:1
Гол: Даниэль Соса, 48
Видео гола и обзор матча
События матча
48’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Соса (Кривбасс).
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