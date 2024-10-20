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Премьер-лига
Заря
20.10.2024 18:00 – FT 0 : 1
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
20 октября 2024, 21:47 | Обновлено 20 октября 2024, 21:52
35
0

Заря – Кривбасс – 0:1. Как забил Соса? Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 10-го тура Украинской Премьер-лиги

20 октября 2024, 21:47 | Обновлено 20 октября 2024, 21:52
35
0
Заря – Кривбасс – 0:1. Как забил Соса? Видео гола и обзор матча
УПЛ / ФК Заря

Вечером 20 октября в Киеве состоялся матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги.

Луганская «Заря» на стадионе Динамо им. Лобановского проиграла криворожскому «Кривбассу» со счетом 0:1.

Единственный в матче гол забил Даниэль Соса на 48-й минуте.

УПЛ. 10-й тур, 20 октября

Заря Луганск – Кривбасс Кривой Рог – 0:1

Гол: Даниэль Соса, 48

Видео гола и обзор матча

События матча

48’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Соса (Кривбасс).
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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Кривбасс Даниэль Соса видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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