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Премьер-лига
Заря
20.10.2024 18:00 - : -
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Украина. Премьер лига
19 октября 2024, 20:59 | Обновлено 19 октября 2024, 21:02
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0

Заря – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В турнирной таблице команды разделяет всего одно очко

19 октября 2024, 20:59 | Обновлено 19 октября 2024, 21:02
45
0
Заря – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье 20 октября в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского состоится поединок 10-го тура украинской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Заря» и «Кривбасс». На данный момент в таблице чемпионата номинальные хозяева имеют в своем активе 12 очков после 9 сыгранных матчей и они на одно очко опережают криворожцев, имеющих одну игру в запасе.

Заря

Луганская команда в нынешнем чемпионате выступает очень неровно и что ожидать о нее в дальнейшем сказать просто невозможно. Это единственный участник Премьер-Лиги, который в этом сезоне еще ни разу не играл вничью – 4 победы и 5 поражений.

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Вот и в предыдущем туре «Заря» позволила обыграть себя «Вересу» 2:1, хотя до матча соперник не имел побед в родном городе Ровно с начала турнира. В той игре гости открыли счет после точного удара Игоря Горбача, но затем подопечные Младена Бартуловича пропустили два гола и покинули поле побежденными.

Кстати, напомним, что Бартулович стал у руля «Зари» после четвертого тура, когда пост главного тренера покинул Юрий Коваль. Так вот, уже при новом наставнике футболисты луганской команды два раза победили и три проиграли. Как видим, пока резкого улучшения ситуации не произошло, хотя и особого падения вниз не наблюдается.

В период международной паузы «Заря» провела контрольный матч с киевской «Оболонью» на ее родном стадионе, причем соперники договорились провести 4 тайма по 30 минут. В итоге была зафиксирована ничья 2:2. У гостей отличились Филипп Будковский и Ндур.

Кривбасс

Если «Зарю» в ее нынешнем состоянии мало кто сейчас ожидал увидеть в числе лидеров, то к «Кривбассу» было приковано значительно больше внимания. Но бронзовый призер предыдущего чемпионата адресованных ему авансов пока не оправдывает. Все началось с бесславного выступления и вылета из еврокубков, после чего, словно на качелях, криворожцы стали выступать в Премьер-Лиге.

Три победы, две ничьи и три поражения – это совсем не то, чего желают видеть болельщики от подопечных Юрия Вернидуба. Конечно, можно сказать, что криворожцам не совсем повезло с календарем, когда пришлось подряд сыграть практически со всеми ведущими клубами страны, но поражение с крупным счетом от «Карпат», а также домашние ничьи с «Ингульцом» и «Ворсклой» в планы тренерского штаба явно не входили.

Помните, как в прошлом сезоне «Кривбасс» славился своей атакой? А посмотрите на его показатели на данный момент – 7 голов в 8 матчах, то есть меньше одного мяча за игру. С такой результативностью не то что в лидеры можно пробиться, а и в середине таблицы не удержаться.

Как и другие команды элитного дивизиона, во время перерыва в чемпионате криворожцы не сидели сложа руки. Экспериментальным составом они сыграли контрольный матч в Александрии с хозяевами поля, в котором потерпели поражение 2:4. За гостей забивали Олег Кожушко и Андрей Понедельник.

Статистика матчей

В украинской Премьер-Лиге команды провели 26 матчей. Преимущество здесь имеет «Кривбасс», победивший 14 раз. У «Зари» 8 побед и 3 матча завершились вничью. В прошлом сезоне луганчане тоже принимали соперников в Киеве, но на другом стадионе «Левый Берег» и проиграли 1:3. Причем первыми отличились именно номинальные хозяева (гол забил Антюх). Но перед самым перерывом Лунев отыгрался, а во втором тайме Приходько и Дебелко принесли победу «Кривбассу». Во втором круге в Кривом Роге команды сыграли вничью 2:2. За хозяев забивали Кожушко и Понедельник, а у гостей – Герреро и Батагов.

Ориентировочные составы:

«Заря»: Турбаевский, Вантух, Джордан, Эскинья, Жуниньо, Антюх, Яцык, Башич, Мичин, Будковский, Супряга

«Кривбасс»: Клищук, Бандейра, Романчук, Драмбаев, Кузык, Бизимана, Вакулко, Задерака, Микитишин, Лунев, Соса

Прогноз на противостояние:

Обе команды выступают неровно, поэтому игра может сложиться как угодно. Но все же, предположим, что после ее окончания в графе ничьи исчезнет последний ноль в турнирной таблице, а соперники забьют по голу друг другу.

Прогноз Sport.ua
Заря
20 октбря 2024 -
18:00
Кривбасс
Ничья 3.50 Сделать ставку
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря Луганск Кривбасс Кривой Рог Заря - Кривбасс прогнозы
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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