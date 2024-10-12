4 гола на двоих. Заря и Оболонь провели контрольный матч
Команды провели спарринг в Киеве
Команды УПЛ Заря и Оболонь, заполняя паузы на матчи сборных, провели спарринг в Киеве, сыграв четыре тайма по 30 минут. Встреча прошла на стадионе Оболони.
Матч завершился со счетом 2:2.
Контрольный матч
Оболонь – Заря 2:2
Голы: Лях, 12, Ломницкий, 40 – Будковский, 49, Ндур, 111
Оболонь: Рыбка, Лукьянчук, Приймак, Ломницкий, Стасюк, Мороз, Витенчук, Груша, Козлов, Суханов, Лях
Заря: Сапутин (Мацапура, 60), Эскинья (Башич, 90), Нваэзе (Кирюханцев, 90), Жуниньо (Гусев, 60), Вантух (Тронтель, 60), Башич (Дришлюк, 60), Хахлев (Волошин, 60), Кораблин (Ндур, 90), Антюх (Слесарь, 60), Вакула (Бенито, 60), Будковский (К) (Супряга, 60)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Сергея Реброва одержала минимальную викторию
Наставник сборной Украины дал пресс-конференцию после матча Лиги наций