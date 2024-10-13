Оболонь – Заря – 2:2. Как Заря игру спасла. Видео голов и обзор матча

12 октября в Киеве на стадионе «Оболонь» состоялся товарищеский матч между одноименным футбольным клубом и луганской «Зарей». Игра закончилась боевой ничьей 2:2.

Хозяева открыли счет, затем его удвоили, однако все же не сумели удержать победу.

Товарищеский матч

Оболонь – Заря 2:2

Голы: Лях, 12, Ломницкий, 40 – Будковский, 49, Ндур, 111

Оболонь: Рыбка, Лукьяанчук, Приймак, Ломницкий, Стасюк, Мороз, Витенчук, Груша, Козлов, Суханов, Лях

Заря:Сапутин (Мацапура, 60), Эскинья (Башич, 90), Нваэзе (Кирюханцев, 90), Жуниньо (Гусев, 60), Вантух (Тронтель, 60), Башич (Дришлюк) , 60), Хахлев (Волошин, 60), Кораблин (Ндур, 90), Антюх (Слесар, 60), Вакула (Бенито, 60), Будкивский (К) (Супряга, 60)