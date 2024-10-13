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Товарищеские матчи
Оболонь
12.10.2024 13:00 – FT 2 : 2
Заря
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Украина. Премьер лига
13 октября 2024, 04:59 | Обновлено 13 октября 2024, 05:27
324
0

Оболонь – Заря – 2:2. Как Заря игру спасла. Видео голов и обзор матча

Луганская команда свела матч к ничьей, проигрывая 0:2

13 октября 2024, 04:59 | Обновлено 13 октября 2024, 05:27
324
0
Оболонь – Заря – 2:2. Как Заря игру спасла. Видео голов и обзор матча
Скриншот с видео

12 октября в Киеве на стадионе «Оболонь» состоялся товарищеский матч между одноименным футбольным клубом и луганской «Зарей». Игра закончилась боевой ничьей 2:2.

Хозяева открыли счет, затем его удвоили, однако все же не сумели удержать победу.

Товарищеский матч

Оболонь – Заря 2:2

Голы: Лях, 12, Ломницкий, 40 – Будковский, 49, Ндур, 111

Оболонь: Рыбка, Лукьяанчук, Приймак, Ломницкий, Стасюк, Мороз, Витенчук, Груша, Козлов, Суханов, Лях

Заря:Сапутин (Мацапура, 60), Эскинья (Башич, 90), Нваэзе (Кирюханцев, 90), Жуниньо (Гусев, 60), Вантух (Тронтель, 60), Башич (Дришлюк) , 60), Хахлев (Волошин, 60), Кораблин (Ндур, 90), Антюх (Слесар, 60), Вакула (Бенито, 60), Будкивский (К) (Супряга, 60)

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товарищеские матчи Заря Луганск Украинская Премьер-лига Оболонь Киев контрольные матчи УПЛ Оболонь - Заря видео голов и обзор
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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