ШИЩЕНКО: «Очень насыщенно работаем. Неделю будем готовиться к Динамо»

Главный тренер киевской команды Оболонь Сергей Шищенко ответил на вопросы после контрольного матча против луганской Зари (2:2).

– Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от игры?

– Это был хороший спарринг, интенсивная игра. Мы играли четыре тайма по 30 минут разными составами, чтобы ребята имели возможность сыграть по 60 минут. Я очень доволен спаррингом, тем, как мы играли в обороне, нашим взаимодействием. Конечно, мы вели в счете 2:0, но в итоге сыграли вничью 2:2. Это, наверное, проблема, но если оценивать весь матч, то мы провели его очень хорошо. Были ошибки, но я доволен отношением, игрой и результатом. Сегодня привлекли многие игроки, в том числе молодежь из U-19.

– Как оцениваете игру молодых игроков?

– Ребята из U-19 очень хорошо провели матч. Я видел, как они тренируются, я видел их отношение, мне очень импонируют эти игроки. Есть еще игроки U-19, которые мне очень нравятся, их тоже будем привлекать к тренировкам, играм. Еще будет одна пауза на сборной, будем привлекать разных игроков с U-19. Очень понравилось их отношение спарринга, как они играли. Конечно, есть ошибки, но ребята молодые, им есть куда прогрессировать.

– На этой неделе команда тренировалась в двухразовом режиме. Расскажите, как команда тренируется на этой международной паузе в чемпионате?

– У нас было два дня двухразового режима, мы работали и на силу, и физические упражнения у нас были, и на тактику.

Очень хорошая неделя была в подготовке к Динамо. Сейчас мы восстанавливаемся и будем уже неделю готовиться в Динамо. Понравилось, как ребята работали, как мы провели эту неделю такую ​​насыщенность, поэтому я доволен этой паузой, как мы готовимся к игре с Динамо.

– Перед игрой с Динамо, это киевское дерби, очень принципиальный, важный поединок. Как будете настраивать команду, уже успевшую проанализировать возможности соперника?

– Ничего нового не будет в плане настройки, мы все понимаем, что это киевское дерби. Сейчас для нас каждый поединок важен, поэтому я как-то настраивать на Динамо, я не вижу смысла, потому что ребята понимают, что каждый матч нам нужно играть на победу, нам нужно двигаться вперед, чтобы улучшить свою игру, улучшить действия команды и, конечно, побеждать.

Да, будет непросто и тяжело с Динамо, но мы будем играть, мы будем демонстрировать отличный дисциплинированный футбол, который, я считаю, нам может принести победу.

– Что удалось сделать за месяц пребывания во главе Оболони?

– Очень доволен не своей работой, а работой команды и тренерского штаба всех, потому что мы очень насыщенно работаем. Я очень доволен отношением команды, я это уже говорил, игроков – к моим требованиям.

Очень доволен прогрессом команды, который есть, потому что за месяц, я уже говорил на флеш-интервью после игры, что за месяц мы сделали столько работы, столько теоретических занятий для того, чтобы улучшить игру. Я очень доволен, как ребята относятся, как они реагируют на эти требования. Я очень доволен действиями игроков в каждой игре.

Есть ошибки, конечно, они будут, но, как прогрессировала команда за этот месяц, мне очень нравится.