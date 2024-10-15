Кривбасс проиграл гостевой спарринг против Александрии

13 жовтня криворізький «Кривбас», заповнюючи вимушену паузу в чемпіонаті, повʼязану з міжнародними матчами збірних, зіграв виїзний контрольний поєдинок проти ФК «Олександрія».

Команди провели спаринг у стандартному форматі двох таймів по 45 хвилин. Усю гру лив дощ, тому поле було дуже слизьким, а, отже, продемонструвати свої найкращі якості суперникам за таких умов було важко. Тим не менш, був видовищний футбол з великої кількістю забитих голів.

Матч розпочався з активних наступальних дій команди гостей, у складі якої нарешті дебютував Ндомбазі. «Кривбас» виконав декілька кутових, але олександрійці відбились. Натомість на 12 хвилині вони провели свою гольову атаку. Суперник продавив Кузика на фланзі, увірвався у карний майданчик та прострілив у воротарський.

Понєдєльнік після поштовху зі сторони Бєляєва ненароком вразив власні ворота – 1:0. Свисток арбітра чомусь промовчав і гол було зараховано. Криворіжці провели у відповідь свої декілька непоганих атак, у завершенні яких пробивали з середніх дистанцій Драмбаєв і Понєдєльнік, але Єрмаков впорався з ударами.

На 26 хвилині господарям пощастило забити вдруге. Романчук помилився в центрі поля, мʼяча було перехоплено. Пішла атака два в один, яку суперник легко реалізував. Після навісної передачі Козак на мить випередив Кліщука – 2:0. Криворіжці не знітились, а продовжили шукати щастя біля чужих воріт.

Знову потужно пробивав один з самих активних у складі червоно-білих до перерви Понєдєльнік, але Єрмаков знову врятував свою команду. Свій найкращий момент, аби відіграти бодай гол в першому таймі ми змарнували згодом, коли Твердохліб після прострілу справа пробивав у порожній кут, але слабенько і захисник встиг вибити мʼяча з лінії воріт.

Другий тайм «Кривбас» розпочав активно і одразу зробив рахунок 2:1. Гол зробили гравці, які вийшли на заміну: Бандейра виконав подачу справа - Кожушко ефектно пробив в дотик у дальній кут. З поверненням, Олеже! Пішла гра на зустрічних курсах: непогані нагоди мали обидві команди, але знову забили господарі.

Після подачі зліва ударом з другого поверху на 72 хвилині відзначився Кулаков – 3:1. «Кривбас» відповів за вісім хвилин, коли класний удар зі стандарту під поперечину вдався Понєдєльніку – 3:2. Криворіжці пішли вперед зрінювати рахунок. Хороший момент був у Кожушка, але він пробив набагато вище з меж штрафного. Знову зі стандарту стріляв Понєдєльнік, але цього разу - дуже неточно.

А от олександрійці спіймали суперника на грубій помилці. Хома, який вийшов далеко за межі карного майданчика, буквально «подарував» мʼяча досвідченому Ковальцю, який обіграв Богдана та забивав вже у порожні ворота – 4:2.

Товариський матч

13 жовтня 2024 року. Олександрія, КСК «Олімп». +13 градусів.

Олександрія – Кривбас Кривий Ріг – 4:2 (2:0)

Голи: Андрій Понєдєльнік, у власні ворота, 12 (1:0). Артем Козак, 27 (2:0). Олег Кожушко (Рафаель Бандейра), 49 (2:1). Андрій Кулаков, 72 (3:1). Андрій Понєдєльнік (штрафний), 80 (3:2). Кирило Ковалець, 86 (4:2).

Олександрія (1 тайм): Георгій Єрмаков, Микита Кравченко, Мігель Кампос, Артем Шабанов, Олександр Мартинюк - Хуан Безерра, Артем Козак, Данііл Ващенко, Дмитро Мишньов, Олександр Бєляєв - Олександр Філіппов.

Олександрія (2 тайм): Микита Шевченко - Даніл Скорко, Юрій Копина, Сергій Логінов, Ілля Ухань - Джевані, Кирило Ковалець, Денис Шостак, Євгеній Смирний, Денис Костишин - Андрій Кулаков.

Запас: Єгор Цевух, Родіон Плакса, Матеус Амарал.

Головний тренер: Руслан Ротань.

Кривбас Кривий Ріг: Андрій Кліщук (к) (Володимир Маханьков, 31; Богдан Хома, 61) - Андрій Понєдєльнік, Олександр Романчук, Олександр Драмбаєв (Рафаель Бандейра, 46), Денис Кузик - Максим Задерака (Олег Кожушко, 46), Єгор Твердохліб, Хрвоє Іліч, Маттео Аморозо (Ярослав Шевченко, 61), Артур Микитишин (Олександр Каменський, 61) - Ноа Ндомбазі (Святослав Матяш, 72).

Запас: Олексій Плічко, Богдан Пасічний, Тимур Бутенко.

Головний тренер: Юрій Вернидуб.

Арбітр: Віктор Копієвський (Кропивницький)