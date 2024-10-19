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Премьер-лига
Заря
20.10.2024 18:00 - : -
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
19 октября 2024, 22:53 | Обновлено 19 октября 2024, 22:54
42
0

Заря – Кривбасс. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги

19 октября 2024, 22:53 | Обновлено 19 октября 2024, 22:54
42
0
Заря – Кривбасс. Текстовая трансляция матча

В воскресенье, 20 октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся луганская «Заря» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, игра начнется в 18:00.

Команды в турнирной таблице разделяет всего одно очко: «Заря» опережает «Кривбасс». В прошлом туре луганская команда в Ровно проиграла «Вересу» со счетом 1:2, а криворожцы уступили «Динамо» – 1:2. После выхода «Кривбасса» в элиту украинского футбола «Заря» еще ни разу не обыгрывала криворожцев: в четырех встречах 2 победы «бело-красно-черных» и 2 ничьи.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Заря
20 октбря 2024 -
18:00
Кривбасс
Ничья 3.50 Сделать ставку
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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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