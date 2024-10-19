В воскресенье, 20 октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся луганская «Заря» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, игра начнется в 18:00.

Команды в турнирной таблице разделяет всего одно очко: «Заря» опережает «Кривбасс». В прошлом туре луганская команда в Ровно проиграла «Вересу» со счетом 1:2, а криворожцы уступили «Динамо» – 1:2. После выхода «Кривбасса» в элиту украинского футбола «Заря» еще ни разу не обыгрывала криворожцев: в четырех встречах 2 победы «бело-красно-черных» и 2 ничьи.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.