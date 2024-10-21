Вундеркинд Барселоны повторил рекорд Месси десятилетней давности
Ламин Ямал пошел по стопам аргентинца
Атакующий полузащитник «Барселоны» Ламин Ямал стал соавтором клубного достижения, повторив результат десятилетней давности аргентинца Лионеля Месси.
На данный момент в активе у молодого испанца 6 ассистов после 10 туров чемпионата Испании. Со времен Месси образца сезона 2014/2015 в «Барселоне» никому подобный результата не покорялся. Впрочем, тогда легендарный форвард сборной Аргентины отдал партнерам по команде 7 результативных передач.
Как известно, Ламин Ямал дебютировал за взрослую команду «сине-гранатовых» в апреле 2023 года в возрасте 15 лет и 9 месяцев.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси в составе «Интер Майями» стал автором исторического рекорда МЛС.
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