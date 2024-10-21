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Испания
21 октября 2024, 04:54 | Обновлено 21 октября 2024, 05:13
163
0

Вундеркинд Барселоны повторил рекорд Месси десятилетней давности

Ламин Ямал пошел по стопам аргентинца

21 октября 2024, 04:54 | Обновлено 21 октября 2024, 05:13
163
0
Вундеркинд Барселоны повторил рекорд Месси десятилетней давности
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Атакующий полузащитник «Барселоны» Ламин Ямал стал соавтором клубного достижения, повторив результат десятилетней давности аргентинца Лионеля Месси.

На данный момент в активе у молодого испанца 6 ассистов после 10 туров чемпионата Испании. Со времен Месси образца сезона 2014/2015 в «Барселоне» никому подобный результата не покорялся. Впрочем, тогда легендарный форвард сборной Аргентины отдал партнерам по команде 7 результативных передач.

Как известно, Ламин Ямал дебютировал за взрослую команду «сине-гранатовых» в апреле 2023 года в возрасте 15 лет и 9 месяцев.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси в составе «Интер Майями» стал автором исторического рекорда МЛС.

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Юрій Остроумов Источник: Squawka
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