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Англия
21 октября 2024, 02:30 | Обновлено 21 октября 2024, 02:37
57
0

Ливерпуль добился седьмой подряд победы во всех турнирах

«Красные» обыграли «Челси» в 8-м туре АПЛ

21 октября 2024, 02:30 | Обновлено 21 октября 2024, 02:37
57
0
Ливерпуль добился седьмой подряд победы во всех турнирах
Getty Images/Global Images Ukraine

20 октября в матче 8-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на своем поле добился победы над «Челси» со счетом 2:1.

Для подопечных Арне Слота этот выигрыш стал седьмым кряду во всех турнирах.

«Ливерпуль», обыграв «Челси», в турнирной таблице АПЛ занимает 1-е место, имея в активе 21 очко. Вторым идет «Манчестер Сити», у которого 20 пунктов.

Ранее сообщалось, что легенда «Ливерпуля» нашел причину поражения «Челси» от мерсисайдцев в матче АПЛ.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль Арне Слот
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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