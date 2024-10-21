Ливерпуль добился седьмой подряд победы во всех турнирах

20 октября в матче 8-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на своем поле добился победы над «Челси» со счетом 2:1.

Для подопечных Арне Слота этот выигрыш стал седьмым кряду во всех турнирах.

«Ливерпуль», обыграв «Челси», в турнирной таблице АПЛ занимает 1-е место, имея в активе 21 очко. Вторым идет «Манчестер Сити», у которого 20 пунктов.

Ранее сообщалось, что легенда «Ливерпуля» нашел причину поражения «Челси» от мерсисайдцев в матче АПЛ.