Англия21 октября 2024, 02:30 | Обновлено 21 октября 2024, 02:37
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Ливерпуль добился седьмой подряд победы во всех турнирах
«Красные» обыграли «Челси» в 8-м туре АПЛ
21 октября 2024, 02:30 | Обновлено 21 октября 2024, 02:37
57
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20 октября в матче 8-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на своем поле добился победы над «Челси» со счетом 2:1.
Для подопечных Арне Слота этот выигрыш стал седьмым кряду во всех турнирах.
«Ливерпуль», обыграв «Челси», в турнирной таблице АПЛ занимает 1-е место, имея в активе 21 очко. Вторым идет «Манчестер Сити», у которого 20 пунктов.
Ранее сообщалось, что легенда «Ливерпуля» нашел причину поражения «Челси» от мерсисайдцев в матче АПЛ.
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