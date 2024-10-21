Культовые команды и Марсель. Названы клубы, которые хотят подписать Мудрика

23-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб зимой 2024 года.

По информации испанского портала Fichajes, к украинцу активный интерес проявляет сейчас три клуба. Мудрик может остаться в АПЛ и перейти в «Ливерпуль», есть интерес из Ла Лиги от «Барселоны». Подписать вингера также хочет «Марсель», лично заинтересованность проявляет его экс-тренера Де Дзерби. «Челси» не хочет продавать украинца, лондонцы рассматривают лишь аренду игрока.

В активе Мудрика за «Челси» в сезоне 2024/25 два ассиста.

Ранее бывший игрок «Челси» Джейсон Канди раскритиковал игру 23-летнего украинского вингера Михаила Мудрика и дал ему совет относительно будущего.