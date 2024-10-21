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  4. Культовые команды и Марсель. Названы клубы, которые хотят подписать Мудрика
Англия
21 октября 2024, 01:31 |
343
4

Культовые команды и Марсель. Названы клубы, которые хотят подписать Мудрика

Украинцем интересуются ряд топ-команд

21 октября 2024, 01:31 |
343
4
Культовые команды и Марсель. Названы клубы, которые хотят подписать Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

23-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб зимой 2024 года.

По информации испанского портала Fichajes, к украинцу активный интерес проявляет сейчас три клуба. Мудрик может остаться в АПЛ и перейти в «Ливерпуль», есть интерес из Ла Лиги от «Барселоны». Подписать вингера также хочет «Марсель», лично заинтересованность проявляет его экс-тренера Де Дзерби. «Челси» не хочет продавать украинца, лондонцы рассматривают лишь аренду игрока.

В активе Мудрика за «Челси» в сезоне 2024/25 два ассиста.

Ранее бывший игрок «Челси» Джейсон Канди раскритиковал игру 23-летнего украинского вингера Михаила Мудрика и дал ему совет относительно будущего.

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Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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Комментарии 4
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Demid Romanchik
Уйдёт с Члэнси и все будет хорошо 
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0
ТвояМамка
В этих топаз он стопудов на лавке будет сидеть. А вот к Де Дзерби - звучит логично 
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0
Legenda
На сегодня это легенды, ну а в январе будет видно......
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0
TolsTIyELF
Барселона. 
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-1
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