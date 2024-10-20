В понедельник, 21 октября, «Рух» в рамках заключительного матча 10-го тура УПЛ на стадионе «Арена Львов» впервые встретится с «Карпатами».

Рух

В предыдущей игре чемпионата «Рух» в гостях поровну разделил очки с «Александрией» и перед новым львовским дерби находится на седьмом месте турнирной таблицы. В целом ничейная серия подопечных Виталия Пономарева продолжается в УПЛ в течение рекордных для клуба 4-х игр. На своем же поле руховцы не пропускают голов в течение 284-х минут чемпионата и этот «сухой» домашний сериал «желто-черных» начался еще в заключительной игре прошлого сезона.

Вот предматчевое мнение главного тренера руховцев Виталия Пономарева: «Карпаты» более опытная команда, если посмотреть на средний возраст их коллектива. Думаю, сейчас у клубов разные векторы развития и цели, ведь в «Рухе» играют преимущественно львовские молодые ребята. В то время как «Карпаты» делают ставку на легионеров. Также бюджет нашего следующего соперника превышает бюджет «Руха». Впрочем, на поле все решает игра».

Карпаты

«Зелено-белые» в прошлом туре чемпионата также сыграли вничью, но на своем поле с «Ингульцом». После игры главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко отметил: «Такое количество моментов всегда достаточно, чтобы побеждать. Понравилось то, что у нас были голевые возможности от начала матча и до конца. Результат зависел от завершающих действий. К сожалению, их не получилось. Хотя забили два гола из офсайда, не реализовали пенальти, создали много моментов для того, чтобы выиграть. Качество игры было на достаточно высоком уровне».

С учетом уже сыгранных матчей тура «Карпаты» находятся на 11-м месте в турнирной таблице. Для «зелено-белых», как и для их наставника, это будет 10-й матч в УПЛ. Голевая гостевая серия «Карпат» продолжается в чемпионате 3 игры – 4 гола. Орест Кузык может забить 20-й гол на клубном уровне, а Денис Мирошниченко – 10-й гол в УПЛ. К матчу на «Арене Львов» команды подошли без дисквалифицированных игроков.

Статистика встреч

Соперники проведут свой дебютный матч в УПЛ. «Карпаты» станут 22-м соперником «Руха», в том числе вторым из Львова (ранее - ПФК «Львов»).

Фемида

Арбитром матча назначен Александр Афанасьев (Харьков), который в УПЛ провел 10 матчей. «Карпаты» и «Рух» при этом арбитре сыграют дебютный матч в УПЛ.

Прогноз на противостояние

«Рух» играет вничью в чемпионатах на протяжении 4-х игр игр. «Карпаты» в предыдущих двух матчах в УПЛ во Львове не побеждали. Прогнозируем боевую ничью на стадионе «Арена Львов».

Ориентировочные составы:

«Рух»: Ледвий, Дидык, Холод, Сыч, Роман, Пидгурский, Притула, Федор, Климчук, Карабин, Краснопир.

«Карпаты»: Кемкин, Мирошниченко, Адамюк, Бабогло, Жан Педросо, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Очеретько, Шах, Игор Невес.