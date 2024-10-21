В понедельник, 21 октября, в рамках 10-го тура Украинской Премьер-лиги состоится львовское дерби, в котором встретятся «Рух» и «Карпаты». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 18:00.

«Рух» находится на седьмом месте в турнирной таблице. Предыдущие четыре встречи «желто-черные» завершили вничью, причем забили в них всего один гол. «Карпаты» идут на 11-й позиции, на четыре очка отставая от «Руха». В прошлом туре команда Виталия Пономарева сыграла вничью с «Александрией» (1:1), а «зелено-белые» поделили очки с «Ингульцом» (0:0). Отметим, что «Рух» в чемпионате не пропускает голов на своем поле в течение 284 минут.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Карпаты», за которой можно следить в украинской версии сайта.