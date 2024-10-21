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Премьер-лига
Рух Львов
21.10.2024 18:00 - : -
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 октября 2024, 00:46 | Обновлено 21 октября 2024, 00:47
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Рух – Карпаты. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги

21 октября 2024, 00:46 | Обновлено 21 октября 2024, 00:47
9
0
Рух – Карпаты. Текстовая трансляция матча
ФК Рух

В понедельник, 21 октября, в рамках 10-го тура Украинской Премьер-лиги состоится львовское дерби, в котором встретятся «Рух» и «Карпаты». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 18:00.

«Рух» находится на седьмом месте в турнирной таблице. Предыдущие четыре встречи «желто-черные» завершили вничью, причем забили в них всего один гол. «Карпаты» идут на 11-й позиции, на четыре очка отставая от «Руха». В прошлом туре команда Виталия Пономарева сыграла вничью с «Александрией» (1:1), а «зелено-белые» поделили очки с «Ингульцом» (0:0). Отметим, что «Рух» в чемпионате не пропускает голов на своем поле в течение 284 минут.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Карпаты», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Рух Львов
21 октбря 2024 -
18:00
Карпаты Львов
Ничья 3.45 Сделать ставку
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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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