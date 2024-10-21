Новое львовское дерби. Карпаты с минимальным счетом обыграли Рух

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев после гостевой ничьи с «Александрией» решил не делать ротаций в стартовом составе своих подопечных. В составе «Карпат» Владислав Лупашко после домашней ничьи с «Ингульцом» произвел одну кадровую смену. Вместо Шаха в игру вступил Стенио.

Хозяева поля активнее начали игру, в дебюте которой Сыч сделал две фланговые передачи, но никто из партнеров не сумел ими воспользоваться. Первый же удар в рамку ворот нанесли гости усилиями Бруниньо, но Ледвий был на месте. Вскоре вратарь «Руха» после дальнего удара Адамюка перевел мяч на угловой.

Еще один опасный момент у ворот руховцев возник после удара Очеретько, но мяч попал в спину Бруниньо. Вскоре обменялись дальними ударами Сыч и Мирошниченко, но оба вратаря ликвидировали угрозы. Не хватило точности и удару головой Климчука. В середине тайма «Карпаты» усилиями Игора Невеса заработали штрафной удар, но Альварес пробил рядом со штангой ворот.

Под конец тайма «Карпаты» таки сменили нули на табло «Арены Львов». Мирошниченко со штрафного сделал навесную передачу с правого фланга, и Жан Педросо головой метко пробил в упор со штангой, забив свой первый гол в УПЛ (в 5-й игре). При этом прервалась домашняя «сухая» клубная рекордная серия «желто-черных», продолжавшаяся 327 минут. После столкновения двух капитанов команд Мирошниченко и Климчука произошла массовая стычка игроков, которая завершилась желтыми карточками для обоих футболистов.

В начале второго тайма в составе «Руха» произошла замена, и впервые с начала чемпионата был задействован Пастух. Одна из атак руховцев по правому краю завершилась опасной передачей Карабина, но никто из партнеров не дотянулся до мяча. Позже отметим также первое с начала сезона появление на поле Сапуги.

Тем временем «Карпаты» продолжали искать пути взятия ворот соперников. И увеличить счет мог Стенио, но после паса Бруниньо он попал в сетку с внешней стороны ворот. Пытался дальним ударом завершить атаку хозяев и Квасница, но после рикошета мяч попал в руки Кемкина. Голевой момент возник после дальнего удара Романа, когда мяч от рук вратаря попал в штангу ворот гостей.

Игроки «Руха» активно пытались избежать поражения и такую возможность имел Квасница, который при добивании пробил выше ворот. Вскоре «Карпаты» и «Рух» провели замены, и впервые в сезоне были задействованы Векляк и Плюман. Подопечные Виталия Пономарева увеличивали напор на ворота соперника, но надежно действовал на последнем рубеже Кемкин.

Арбитр компенсировал пять минут, однако результат матча так и не изменился. В итоге счет игр нового львовского дерби начался с победы «Карпат». При этом завершилась ничейная клубная рекордная серия «Руха», продолжавшаяся в чемпионате 4 игры.

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

«Рух» – «Карпаты» – 0:1

Гол: Жан Педросо (43)

Предупреждения: Климчук (45+1) – Мирошниченко (45+1), Шах (66)

«Рух»: Ледвий, Холод, Дидык, Сыч, Роман, Пидгурский (Сапуга, 59), Притула (Пастух, 53), Федор, Карабин (Плюман, 79), Климчук (Квасница, 59), Краснопир

«Карпаты»: Кемкин, Адамюк (Векляк, 81), Жан Педросо, Бабогло, Мирошниченко, Альварес, Бруниньо (Шах, 62), Чачуа, Очеретько (Пидлепенец, 62), Стенио, Игор Невес (Устименко, 76)

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

РУХ – КАРПАТЫ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА