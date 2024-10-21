В 10-м туре чемпионата Украины Карпаты в львовском дерби обыграли Рух 1:0 благодаря голу в конце первого тайма. Команда Владислава Лупашко набрала три очка и с 12 пунктами поднимается на 8-е место.

У Руха остается 13 баллов.

Чемпионат Украины. 10-й тур

Рух – Карпаты 0:1

Гол: Педросо, 43