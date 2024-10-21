21.10.2024 18:00 – FT 0 : 1
Украина. Премьер лига21 октября 2024, 20:40 | Обновлено 21 октября 2024, 20:41
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Рух – Карпаты – 0:1. Львы выиграли в дерби. Видео голов и обзор матча
Команда Лупашко одолела соперника
21 октября 2024, 20:40 | Обновлено 21 октября 2024, 20:41
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В 10-м туре чемпионата Украины Карпаты в львовском дерби обыграли Рух 1:0 благодаря голу в конце первого тайма. Команда Владислава Лупашко набрала три очка и с 12 пунктами поднимается на 8-е место.
У Руха остается 13 баллов.
Чемпионат Украины. 10-й тур
Рух – Карпаты 0:1
Гол: Педросо, 43
События матча
43’
ГОЛ ! Мяч забил Жан Педросо (Карпаты Львов).
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