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Премьер-лига
Рух Львов
21.10.2024 18:00 – FT 0 : 1
Карпаты Львов
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Украина. Премьер лига
21 октября 2024, 20:40 | Обновлено 21 октября 2024, 20:41
282
0

Рух – Карпаты – 0:1. Львы выиграли в дерби. Видео голов и обзор матча

Команда Лупашко одолела соперника

21 октября 2024, 20:40 | Обновлено 21 октября 2024, 20:41
282
0
Рух – Карпаты – 0:1. Львы выиграли в дерби. Видео голов и обзор матча
УПЛ

В 10-м туре чемпионата Украины Карпаты в львовском дерби обыграли Рух 1:0 благодаря голу в конце первого тайма. Команда Владислава Лупашко набрала три очка и с 12 пунктами поднимается на 8-е место.

У Руха остается 13 баллов.

Чемпионат Украины. 10-й тур

Рух – Карпаты 0:1
Гол: Педросо, 43

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Жан Педросо (Карпаты Львов).
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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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