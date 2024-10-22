ЛУПАШКО: «Кубковый матч с Рухом будет сильно отличаться от этого»

Главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко дал пресс-конференцию после матча 10-го тура УПЛ против «Руха» (1:0):

– О чем хотите в первую очередь сказать после победы над Рухом?

– В первую очередь, эту победу мы посвящаем тем болельщикам, которые сейчас находятся на фронте. Знаю, что они активно следят за нами, иногда не имеют возможности просматривать наши матчи, но знаю, что они очень волновались перед этой игрой. Она была для них очень важна. Видим, что наши игроки понимают ответственность. Мы настраивали иностранцев, рассказывали им, насколько важна эта игра для города, для фанатов. Поэтому сегодня все подошли к поединку с полным пониманием.

– Номинально это был выездной поединок, однако, думаю, даже вам с тренерской скамьи он так не сдавался. Как вам поддержка фанатов ввиду определенных ограничений для болельщиков Карпат?

– Определенные ограничения – это мягко говоря. Перед игрой говорили с ребятами, что наших болельщиков ожидается немного, потому что фактически невозможно было сегодня попасть на стадион. Но заметил, что если их будет хотя бы 10 человек, то они будут громче всего стадиона. Они подтвердили это. Я не знаю, каким образом, но их было достаточное количество. Если мы затронули эту тему, то хочу попросить футбольный клуб Рух подарить немного больше радости нашим фанам, нашим семьям, детям и дать возможность попасть на Арену Львов. Эмоции могли быть иными. Сейчас могли бы радоваться двигатели, но Карпаты сегодня победили. Наши родные знают, сколько сил мы отдаем на каждой тренировке, в каждой игре, а они не могут даже этого увидеть вживую. Хотелось бы, чтобы ситуация изменилась, но это право футбольного клуба, являющегося хозяином матча.

– Сегодня все проявили характер. Что вы можете сказать об игре Бруниньо, Жана Педрозу и других иностранцев?

– В целом все хорошо провели матч. Иностранцы должны отличаться от украинцев уровнем игры. Это несомненно. Я неоднократно отмечал, что пока мы находимся на стадии развития и одним из главных структурных подразделений является скаутский отдел. Они очень плодотворно работают и оказывают существенное влияние на результат. Мы с ними общаемся. Если есть иностранец, то он должен быть выше уровня, чем имеющиеся игроки. Поэтому мы придирчиво относимся к этому. После нескольких игр все говорили, что Бруниньо слабый футболист. Также были вопросы по Жану Педрозу, Стенио… Многие слышали об этом. Наша среда зацикливается на результате, поэтому не смотрит поглубже. Если команда выиграла, то хвалят. Если нет – ругают. Я считаю, что мы меняемся, меняем украинский футбол. Все, кто смотрел сегодня игру, получили удовольствие. Было очень много качественных построений атак, много остроты. Думаю, что это будет радовать болельщиков и многие команды начнут играть в бескомпромиссный футбол, а не сидеть 90 минут в обороне.

– Объясните, пожалуйста, почему 10-12 раз после потенциально опасных контратак Карпаты вынуждены были возвращаться в оборону ни с чем. Также возникают вопросы относительно неудачно завершавшего атаки Игоря Невеса.

– Посчитайте, сколько раз Игорь трогался за мяч, сколько раз способствовал развитию атаки… Он был очень полезен сегодня. Возможно, он несколько не уверен в себе, ведь позиция нападающего требует от него голов, но я ему говорил: если ты будешь работать для команды, то твои голы непременно придут. Я как тренер даю тебе веру, а ты должен на тренировках выкладываться в каждом моменте, забивать на тренировках. Тогда голы придут. Я с вами соглашаюсь, все хотели, чтобы сегодня те моменты, которые у него были, превращались в голы. Но сейчас ситуация такова. Это очень часто происходит у футболистов. Есть взлеты, есть падения. Сильнее тот, кто скорее выходит из этого состояния. После побед или после поражений, после неудачных ситуаций. Действительно, моментов сегодня было много, мы могли забить больше. Но так вышло. Может быть, это хорошо. Не могу сказать.

– Тренер соперника сказал, что этот матч для его команды был лишь одним из, но создалось иначе впечатление. А чувствовали ли вы перед матчем давление руководства команды? И для вас, как для экстренера Ингульца, это уже второе дерби в сезоне. Перед каким матчем вы волновались посильнее?

– Лично для меня игра против Ингульца была действительно важной. Я помнил слова Николая Павлова. Когда я пришел к нему в Мариуполь, он сказал, что худшей добродетелью человека является неблагодарность. Я с благодарностью отношусь ко всему, что дают мне люди. Поэтому я благодарен футбольному клубу Ингулец за то, что они подарили старт моей тренерской карьере. Для меня это действительно был очень важный матч. Что касается Руха, первого нашего дерби… Против Ингульца я отвечал исключительно за себя. Сегодня все понимали, насколько это важно для всех львовян, потому моя ответственность была гораздо шире. Матч показался трудным. Что касается первого вопроса. Давление перед игрой со стороны нашего руководства не было. Только слова поддержки для нас. Все было супер. Со стороны тренерского штаба мы четко настроили игроков и хотели до них как можно глубже достучаться.

– Насколько сильно будет отличаться этот поединок от матча в Кубке Украины?

– Нужно отталкиваться от нашей ситуации. Следующий матч в чемпионате у нас с Оболонью. У киевлян на два дня больше времени, чтобы подготовиться. А потом мы играем игру кубковую игру с Рухом, которое будет на день больше отдыха. Через два дня фактически невозможно восстановить игроков. Но мы должны отталкиваться от этой ситуации, готовиться и быть сильнее. Кубковый матч с Рухом будет сильно отличаться. Сегодня мы отыграли первый тайм, а кубковый матч будет другим. Все приготовления и предвидения этой игры подтвердились на футбольном поле. Мы знали, что это очень силовая команда, любящая активно перемещаться и играть один в один. У нас было четкое понимание противодействия их игре. Отчасти нам это удалось. Но нужно было реализовывать свои моменты. Мы победили, мы радуемся этому. Сегодня мы радуемся, но завтра утром у нас тренировка.