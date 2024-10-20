От Комана до Шовковского: ТОП-5 победных кубковых финалов Динамо

70 лет назад, 20 октября 1954 г. киевское «Динамо» выиграло первый весомый трофей за пределами Украины.

Завоевание командой из столицы Украины союзного Кубка в 1954 г. отечественные футбольные историографы нарекли началом украинской футбольной оттепели. Действительно, в сталинские времена в бывшем СССР трофеями разживались исключительно российские клубы, в основном московские, только в 1944 г. испить игристого напитка из чаши советского Кубка было позволено ленинградскому коллективу. А вот с новой властью в кремле начались сдвиги и в прописке почетных трофеев – своеобразное развенчание культа столичности (московскости). Украинским пионером на этом пути стали киевские динамовцы. 70-летнее круглодатье – чем не повод вспомнить самые памятные кубковые победы киевского клуба в финалах! А вспомнить в этом контексте есть что!

1. 14.06.1987. москва. «Лужники». 75 000 зрителей. «Динамо» (Минск) – «Динамо» (Киев) - 3:3 (2:1, 1:2), по пенальти - 2:4.

Голы: Кондратьев, 20, Зыгмантович, 45+2, с пенальти, Алейников, 60 – Рац, 45, Кузнецов, 63, Заваров, 90. Пенальти у минчан забили Метлицкий, Курненин, не забили: Боровский (вратарь), Алейников (мимо ворот). Пенальти у киевлян забили: Демьяненко, Михайличенко, Балтача, Евтушенко.

О, эта незабываемая игра! Пресса окрестила этот матч: «Всем финалам – финал!». И действительно, по накалу борьбы он превзошел абсолютно все финальные поединки соискателей советского кубка как до, так и после. Если не видели ту игру, настоятельно рекомендую ее посмотреть, жалеть о выделенном на это времени не придется – в Сети она есть в полном объеме. Не самый успешный сезон для команды Валерия Лобановского – большое разочарование от непопадания в финал Кубка чемпионов (оцените, какие были разочарования тогда и какие теперь), ряд поражений в чемпионате и пребывание на непривычном для себя месте в середине таблицы чемпионата на день кубкового финала, горькое послевкусие триумфального сезона-1986, внефутбольные моменты перехода нашего футбола на новые рельсы хозрасчета (как отмечал Валерий Лобановский, «мы в киевском «Динамо» весь 1987 год бились за создание клуба, как на баррикадах, находясь под постоянным обстрелом руководителей Госкомспорта и Центрального совета общества "Динамо"»). И финал с упорными, жаждущими побед минчанами складывался крайне сложно для киевского клуба. Тем не менее, настоящая воля к победе, «стойкость духа» (в определении совсем не симпатизанта киевлян Владимира Маслаченко), мастерство и хладнокровие во время серии послематчевых пенальти, наконец, склонили чашу весов на киевскую сторону. А безумная радость от гола Александра Заварова на 90-й минуте и от точного выстрела с 11-ти метров Вадима Евтушенко в послематчевой серии – до сих пор в памяти!

2. 02.05.1990. москва. «Лужники». 15 000 зрителей. «Локомотив» (москва) – «Динамо» (Киев) – 1:6 (0:3).

Голы: Милешкин, 52, с пенальти – Михайличенко, 19, Рац, 30, Саленко, 43, 65, 90, Литовченко, 71.

На 2-м месте финально-кубкового динамовского хит-парада расположу финал 1990 г. – крупнейшую победу для киевлян в решающих кубковых поединках. Ох, и задали тогда жару наши земляки железнодорожникам-путейцам! Голы забивались на любой вкус – один красивее другого. Та игра стала бенефисом Олега Саленко, и, вероятно, его лучшим матчем в составе киевского «Динамо». Добавлю, что мяч, забитый Геннадием Литовченко (как отметил Владимир Перетурин, «фирменный удар киевлянина»), стал тогда лучшим голом мая-90. Это последний союзный кубок, выигранный «Динамо», возглавляемым Лобановским.

Тогдашний тренер «Локо», в будущем наставник киевского «Динамо», а ныне, мягко говоря, отнюдь не критик политики действующего российского президента по Украине, Юрий Семин отмечал: «Киевляне устроили тактическую ловушку, заманили нас на свою половину поля и за счет контратак уже в первом тайме забили три «сухих» гола, после чего мы окончательно рухнули».

3. 20.10.1954. москва. Стадион «Динамо». 65 000 зрителей. «Динамо» (Киев) – «Спартак» (Ереван) – 2:1 (1:0).

Голы: Терентьев, 35, Коман, 69 – Меркулов, 49.

Первая весомая кубковая победа «Динамо», одержанная под руководством главного тренера Олега Ошенкова (а в общей сложности в борьбе за почетный трофей соревновалось 16 649 коллективов – массовость превыше всего, хотя и в хроникальном видео несколько преувеличили-округлили количество участников!), состоялась в крайне сложных погодных условиях (до тех пор такой непогоды во время кубковых финалов не видывали!). Тогдашний кипер киевлян Олег Макаров вспоминал: «Погода уравняла шансы сторон. Густой туман сделал поле скользким. Мы лишились из-за этого своего главного преимущества – превосходства в технике… К непроглядному туману… добавился дождь. Стоило мячу отлететь в центр поля, и я уже переставал его видеть». После перерыва немного посветлело, хотя и иголок не соберешь, однако в решающий момент Михаил Коман увидел (и сотворил!) гол в конце тумана!

Для этого финала слово «впервые» стало устойчивым спутником. Кроме того, что почетный трофей впервые покинул российскую территорию, впервые в истории в финале не было ни одной московской команды, вместе с тем, впервые были как армянская, так и украинская! «Советский спорт», подводя итоги того финала, резюмировал: «Опыт киевлян одерживает верх». Ну, и долгожданный успех киевляне праздновали долго и со вкусом.

4. 25.05.2003. Киев. НСК «Олимпийский». 71 000 зрителей. «Динамо» (Киев) – «Шахтер» (Донецк) - 2:1 (0:1).

Голы: Хацкевич, 56, Диогу Ринкон, 90+1 – Воробей, 18.

Первый крупный трофей киевлян после смерти Валерия Лобановского был завоеван в сверхтяжелом противостоянии с «Шахтером». Подопечные Алексея Михайличенко довольно быстро пропустили гол (Андрей Воробей не оплошал), однако смогли в конце концов одержать волевую победу. Отмечу супергол будущего наставника киевлян Александра Хацкевича со стандарта и праздничную атмосферу на трибунах. Тогда отечественное «классико» делало по большому счету первые исторические шаги, и этот матч – своеобразный запев на будущую непримиримость.

5. 04.06.2015. Киев. НСК «Олимпийский». 53 455 зрителей. «Динамо» (Киев) – «Шахтер» (Донецк) - 0:0, по пенальти 5:4.

Пенальти у киевлян забили Драгович, Гусев, Ярмоленко, Беланда, Хачериди, не забили Велозу (мимо ворот), Антунеш (вратарь). Пенальти у донетчан забили Срна, Луис Адриану, Дуглас Коста, Алекс Тейшейра, не забили Тайсон (вратарь), Ракицкий (перекладина), Гладкий (вратарь).

Такой сумасшедшей серии пенальти я и не припомню! Проигрывая по ходу серии с разницей в два мяча (сколько же «матчболов» не реализовали «горняки», в том числе и, по меткому определению комментатора матча, «на подаче Тайсона»!), динамовцы все-таки добыли волевую победу. Тренировал тогда команду нынешний главный тренер национальной сборной Сергей Ребров, а определяющий вклад в успех внес нынешний главный тренер «Динамо» Александр Шовковский. Как он сам писал о решающем пенальти в своей книге «Все в твоих руках»: «Мне удается отгадать направление мяча, и я его отбиваю. И тем самым приношу команде звание обладателя Кубка Украины в матче, который уже все считали проигранным». Отмечу, что практически одной только этой серии Шовковский посвятил отдельную главу под названием «Шестисотый матч». И в самом деле, таковым он оказался для легендарного голкипера по счету. Однако и топовую модель «Мерседеса» я бы не сбрасывал со счетов, ведь незабываемая остросюжетная серия пенальти в той игре – это действительно произведение футбольного искусства (ее величество Интрига тогда превзошла сама себя по остросюжетности!), в своей отрасли не хуже продукта технической мысли немецких конструкторов в своей.

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Украинская футбольная оттепель, начатая в половине 1950-х гг., вылилась, в итоге, в четыре чемпионства «Динамо» в 1960-е и в целых пять кубковых побед украинских клубов в те же 1960-е (сначала были два подряд выигранных Кубка СССР донецким «Шахтером», в дальнейшем дважды добывали кубок киевляне, и в эпилоге 1960-х на высшую кубковую ступень поднялись «Карпаты»). В то космическое десятилетие украинские коллективы по количеству трофеев (чемпионат + Кубок) вплотную приблизились к российским командам, заложив надежный фундамент для того, чтобы уже в 1980-е превзойти их.

А сейчас за окном – суровый военный 2024-й. В конце октября в борьбу за Кубок Украины вступят топовые команды сильнейшего украинского дивизиона. После начала полномасштабной российской агрессии розыгрыш национального Кубка переживает непростые времена. В сезоне-2021/22 он не был завершен, в сезоне-2022/23 отменен, только в прошлом сезоне полноценный розыгрыш состоялся. В августе текущего года был дан старт 33-му розыгрышу почетного трофея. Почти полсотни команд участвовали и участвуют в этом кубковом турнире (конечно, не сравнить с гигантоманией союзного кубка 70-летней давности). Мечтаю о том, что после украинской победы над кровавыми российскими захватчиками национальный кубок станет куда более представительным соревнованием, а отечественные гранды будут стартовать со стадии 1/16 финала и приезжать в футбольные захолустья, вызывая настоящий футбольный бум на местах. Можно иронизировать над массовостью кубковых соревнований (едва ли не 17-тысячная цифра – это действительно перебор, какая-то истинно советская похвальба), однако и расширение круга приобщенных к кубковым стартам благодаря любительским коллективам, по-моему, отнюдь не будет лишним.

Алексей РЫЖКОВ