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  4. «С нетерпением жду совместное сотрудничество». Кейн о Тухеле
Англия
16 октября 2024, 20:23 | Обновлено 16 октября 2024, 20:24
160
0

«С нетерпением жду совместное сотрудничество». Кейн о Тухеле

Игрок вспомнил, как уже играл под руководством немецкого специалиста

16 октября 2024, 20:23 | Обновлено 16 октября 2024, 20:24
160
0
«С нетерпением жду совместное сотрудничество». Кейн о Тухеле
Transfermarkt. Гарри Бейл

31-летний английский форвард сборной Гарри Кейн прокомментировал назначение главным тренером Томаса Тухеля.

«С нетерпением жду совместного сотрудничества снова. Не могу дождаться, когда Томас Тухель приступит к исполнению своих обязанностей», - рассказал Кейн.

Гарри Кейн попал в мюнхенскую «Баварию» в 2023 году. Именно тогда главным тренером команды был Тухель. Однако, после того как клуб не смог выиграть Бундеслигу, тренера уволили.

Кейн сыграл за сборную Англии 100 матчей и забил 68 голов.

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сборная Англии по футболу Гарри Кейн Томас Тухель назначение тренера
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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