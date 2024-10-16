«С нетерпением жду совместное сотрудничество». Кейн о Тухеле

31-летний английский форвард сборной Гарри Кейн прокомментировал назначение главным тренером Томаса Тухеля.

«С нетерпением жду совместного сотрудничества снова. Не могу дождаться, когда Томас Тухель приступит к исполнению своих обязанностей», - рассказал Кейн.

Гарри Кейн попал в мюнхенскую «Баварию» в 2023 году. Именно тогда главным тренером команды был Тухель. Однако, после того как клуб не смог выиграть Бундеслигу, тренера уволили.

Кейн сыграл за сборную Англии 100 матчей и забил 68 голов.