«С нетерпением жду совместное сотрудничество». Кейн о Тухеле
Игрок вспомнил, как уже играл под руководством немецкого специалиста
31-летний английский форвард сборной Гарри Кейн прокомментировал назначение главным тренером Томаса Тухеля.
«С нетерпением жду совместного сотрудничества снова. Не могу дождаться, когда Томас Тухель приступит к исполнению своих обязанностей», - рассказал Кейн.
Гарри Кейн попал в мюнхенскую «Баварию» в 2023 году. Именно тогда главным тренером команды был Тухель. Однако, после того как клуб не смог выиграть Бундеслигу, тренера уволили.
Кейн сыграл за сборную Англии 100 матчей и забил 68 голов.
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