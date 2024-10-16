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Украина. Премьер лига
16 октября 2024, 22:23 | Обновлено 16 октября 2024, 22:36
273
0

Защитник Вереса перенес операцию. Сколько времени пропустит?

Василий Гакман был успешно прооперирован в Киеве

16 октября 2024, 22:23 | Обновлено 16 октября 2024, 22:36
273
0
Защитник Вереса перенес операцию. Сколько времени пропустит?
ФК Верес. Василий Гакман

Как стало известно Sport.ua, в одной из киевских клиник был успешно прооперирован защитник Вереса Василий Гакман.

В матче 9-го тура УПЛ с луганской «Зарей» он был вынужден на 75-й минуте покинуть поле на носилках.

У универсала «Верес» диагностировали повреждение связок коленного сустава и менисков.

Сроки восстановления футболиста – около трех месяцев. Гакман сможет помочь ровенской команде во второй части чемпионата.

В текущем сезоне Василий Гакман провел за Верес 7 поединков УПЛ.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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