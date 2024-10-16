Защитник Вереса перенес операцию. Сколько времени пропустит?

Как стало известно Sport.ua, в одной из киевских клиник был успешно прооперирован защитник Вереса Василий Гакман.

В матче 9-го тура УПЛ с луганской «Зарей» он был вынужден на 75-й минуте покинуть поле на носилках.

У универсала «Верес» диагностировали повреждение связок коленного сустава и менисков.

Сроки восстановления футболиста – около трех месяцев. Гакман сможет помочь ровенской команде во второй части чемпионата.

В текущем сезоне Василий Гакман провел за Верес 7 поединков УПЛ.