Украина. Премьер лига16 октября 2024, 22:23 | Обновлено 16 октября 2024, 22:36
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Защитник Вереса перенес операцию. Сколько времени пропустит?
Василий Гакман был успешно прооперирован в Киеве
16 октября 2024, 22:23 | Обновлено 16 октября 2024, 22:36
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Как стало известно Sport.ua, в одной из киевских клиник был успешно прооперирован защитник Вереса Василий Гакман.
В матче 9-го тура УПЛ с луганской «Зарей» он был вынужден на 75-й минуте покинуть поле на носилках.
У универсала «Верес» диагностировали повреждение связок коленного сустава и менисков.
Сроки восстановления футболиста – около трех месяцев. Гакман сможет помочь ровенской команде во второй части чемпионата.
В текущем сезоне Василий Гакман провел за Верес 7 поединков УПЛ.
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