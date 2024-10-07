У защитника Вереса – травма колена, нужна операция. Сколько пропустит?

Захисник рівненського Вереса Василь Гакман отримав серйозну травму коліна.

На 75-й хвилині домашнього матчу УПЛ проти Зорі залишив поле на ношах. Футболіст червоно-чорних зазнав ушкодження після зіткнення із гравцем команди суперника і не зміг продовжити гру.

Після детального обстеження у Василя Гакмана діагностували ушкодження звʼязок колінного суглобу та менісків, що потребує оперативного втручання. Про це інформаційній службі розповів керівник медичного штабу народного клубу Олег Темник.

Строк відновлення захисника стане відомим після операції. У нинішньому сезоні Василь Гакман відіграв за Верес 8 матчів.