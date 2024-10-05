У игрока Вереса подозрение на разрыв крестообразной связки колена

Как стало известно Sport.ua, на 75-й минуте матча 9 тура УПЛ «Верес» - «Заря» был травмирован защитник ровенчан Василий Гакман, который был заменен.

По имеющимся данным, футболисту было сделано МРТ, и есть подозрение на разрыв крестообразной связки колена. Окончательный вердикт медиков будет известен в ближайшее время.

В текущем сезоне Василий Гакман принял участие в 7 матчах в УПЛ.

Ранее мы сообщали, что появилось видео матча «Верес» - «Заря».