Украина. Премьер лига05 октября 2024, 21:06 | Обновлено 05 октября 2024, 21:11
428
0
У игрока Вереса подозрение на разрыв крестообразной связки колена
Футболист выбыл на долгий срок
05 октября 2024, 21:06 | Обновлено 05 октября 2024, 21:11
428
0
Как стало известно Sport.ua, на 75-й минуте матча 9 тура УПЛ «Верес» - «Заря» был травмирован защитник ровенчан Василий Гакман, который был заменен.
По имеющимся данным, футболисту было сделано МРТ, и есть подозрение на разрыв крестообразной связки колена. Окончательный вердикт медиков будет известен в ближайшее время.
В текущем сезоне Василий Гакман принял участие в 7 матчах в УПЛ.
Ранее мы сообщали, что появилось видео матча «Верес» - «Заря».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 05 октября 2024, 00:30 0
«Железный Майк» выделил Хосе Рибальта
Футбол | 05 октября 2024, 08:33 10
Тренер был недоволен некоторыми действиями украинца на поле
Футбол | 05.10.2024, 18:05
Бокс | 05.10.2024, 00:14
Футбол | 05.10.2024, 21:01
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.10.2024, 19:54 9
04.10.2024, 07:48 1
Бокс
05.10.2024, 07:47 11
03.10.2024, 21:57 4
04.10.2024, 13:31
04.10.2024, 20:23 21
03.10.2024, 16:05