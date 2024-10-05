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  4. У игрока Вереса подозрение на разрыв крестообразной связки колена
Украина. Премьер лига
05 октября 2024, 21:06 | Обновлено 05 октября 2024, 21:11
428
0

У игрока Вереса подозрение на разрыв крестообразной связки колена

Футболист выбыл на долгий срок

05 октября 2024, 21:06 | Обновлено 05 октября 2024, 21:11
428
0
У игрока Вереса подозрение на разрыв крестообразной связки колена
НК Верес. Василий Гакман

Как стало известно Sport.ua, на 75-й минуте матча 9 тура УПЛ «Верес» - «Заря» был травмирован защитник ровенчан Василий Гакман, который был заменен.

По имеющимся данным, футболисту было сделано МРТ, и есть подозрение на разрыв крестообразной связки колена. Окончательный вердикт медиков будет известен в ближайшее время.

В текущем сезоне Василий Гакман принял участие в 7 матчах в УПЛ.

Ранее мы сообщали, что появилось видео матча «Верес» - «Заря».

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Верес - Заря Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Заря Луганск травма колена Василий Гакман
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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