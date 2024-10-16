Германия16 октября 2024, 20:17 |
787
5
ФОТО. Бавария сменила логотип. Как выглядит обновленная эмблема?
На новом логотипе красный и синий цвета стали более ярким
16 октября 2024, 20:17 |
787
5
Мюнхенская Бавария, 33-кратный победитель чемпионата Германии, сменила логотип.
В соцсетях топ-гранда Бундеслиги выложен обновленный вариант эмблемы.
Лого мюнхенского клуба получило небольшие косметические изменения.
На новом логотипе красный и синий цвета стали более яркими, чем в предыдущем варианте.
После 6 туров Бавария лидирует в Бундеслиге, набрав 14 из 18 очков.
ФОТО. Бавария сменила логотип. Как выглядит обновленная эмблема?
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