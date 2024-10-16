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  4. ФОТО. Бавария сменила логотип. Как выглядит обновленная эмблема?
Германия
16 октября 2024, 20:17 |
787
5

ФОТО. Бавария сменила логотип. Как выглядит обновленная эмблема?

На новом логотипе красный и синий цвета стали более ярким

16 октября 2024, 20:17 |
787
5
ФОТО. Бавария сменила логотип. Как выглядит обновленная эмблема?
Getty Images/Global Images Ukraine

Мюнхенская Бавария, 33-кратный победитель чемпионата Германии, сменила логотип.

В соцсетях топ-гранда Бундеслиги выложен обновленный вариант эмблемы.

Лого мюнхенского клуба получило небольшие косметические изменения.

На новом логотипе красный и синий цвета стали более яркими, чем в предыдущем варианте.

После 6 туров Бавария лидирует в Бундеслиге, набрав 14 из 18 очков.

ФОТО. Бавария сменила логотип. Как выглядит обновленная эмблема?

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Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига фото логотип
Николай Степанов Источник: ФК Бавария
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COBA
Суттєві зміни, як в\у нашій державі з корупцією).
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Муґунот Уух
Серьйозні зміни, радикальні
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Умник
Не знаю очень креативно, 8 ромб очень красивый.
Молодцы
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0
MaximusOne
Верніть стару емблему ДК (та що з жовтим в середині).
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romanchik.8409
Вот это ребрендинг! Гениально 
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0
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