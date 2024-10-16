Мюнхенская Бавария, 33-кратный победитель чемпионата Германии, сменила логотип.

В соцсетях топ-гранда Бундеслиги выложен обновленный вариант эмблемы.

Лого мюнхенского клуба получило небольшие косметические изменения.

На новом логотипе красный и синий цвета стали более яркими, чем в предыдущем варианте.

После 6 туров Бавария лидирует в Бундеслиге, набрав 14 из 18 очков.

ФОТО. Бавария сменила логотип. Как выглядит обновленная эмблема?