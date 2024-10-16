ФОТО. Жена Месси бросила вызов Криштиану Роналду
Антонела Роккуццо сделала громкое заявление
Жена Лионеля Месси – Антонела Роккуццо – сделала громкое заявление по мотивам матча отбора на Чемпионат Мира-2026 Аргентина – Боливия (6:0).
Лео оформил хет-трик, а «небесно-голубые» просто не заметили сопротивления противника.
Антонела после матча бросила вызов Криштиану Роналду, опубликовав фото мужа и подписав его:
«Лучший футболист всех времен!».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Фаны аргентинца были в полном восторге от такой публикации, наибольше нам понравился следующий комментарий одного из болельщиков:
«Наконец-то она знает, что вышла замуж за лучшего игрока в истории!».
Уверены, что этот комментарий немного позлил заявлого соперника Месси – Криштиану Роналду.
Finally she knows that she is married to the GOAT— Neal_Lionel_Messi_10🐐🇦🇷⭐⭐⭐ (@NealCaffrey_Leo) October 16, 2024
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