ФОТО. Жена Месси бросила вызов Криштиану Роналду

Жена Лионеля Месси – Антонела Роккуццо – сделала громкое заявление по мотивам матча отбора на Чемпионат Мира-2026 Аргентина – Боливия (6:0).

Лео оформил хет-трик, а «небесно-голубые» просто не заметили сопротивления противника.

Антонела после матча бросила вызов Криштиану Роналду, опубликовав фото мужа и подписав его:

«Лучший футболист всех времен!».

Фаны аргентинца были в полном восторге от такой публикации, наибольше нам понравился следующий комментарий одного из болельщиков:

«Наконец-то она знает, что вышла замуж за лучшего игрока в истории!».

Уверены, что этот комментарий немного позлил заявлого соперника Месси – Криштиану Роналду.

