Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Жена Месси бросила вызов Криштиану Роналду
Другие новости
16 октября 2024, 23:45 |
531
0

ФОТО. Жена Месси бросила вызов Криштиану Роналду

Антонела Роккуццо сделала громкое заявление

16 октября 2024, 23:45 |
531
0
ФОТО. Жена Месси бросила вызов Криштиану Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонела Роккуццо

Жена Лионеля МессиАнтонела Роккуццо – сделала громкое заявление по мотивам матча отбора на Чемпионат Мира-2026 Аргентина – Боливия (6:0).

Лео оформил хет-трик, а «небесно-голубые» просто не заметили сопротивления противника.

Антонела после матча бросила вызов Криштиану Роналду, опубликовав фото мужа и подписав его:

«Лучший футболист всех времен!».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Фаны аргентинца были в полном восторге от такой публикации, наибольше нам понравился следующий комментарий одного из болельщиков:

«Наконец-то она знает, что вышла замуж за лучшего игрока в истории!».

Уверены, что этот комментарий немного позлил заявлого соперника Месси – Криштиану Роналду.

По теме:
ФОТО. Неймар посетил матч Алькараса на турнире в Эр-Рияде и пообщался с ним
«От него это не зависит». Каштру рассказал, забьет ли Роналду 1000 голов
Алькарас одолел Руне в Эр-Рияде и далее сыграет против Надаля
Антонела Роккуццо Лионель Месси Криштиану Роналду фото lifestyle сборная Аргентины по футболу Интер Майами
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Есть Довбик, а остальные...» Экс-игрок Ромы высказался о проблемах волков
Футбол | 16 октября 2024, 23:20 0
«Есть Довбик, а остальные...» Экс-игрок Ромы высказался о проблемах волков
«Есть Довбик, а остальные...» Экс-игрок Ромы высказался о проблемах волков

Стефано Импалломени выделил Артема в составе римлян

10 самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Саудовской Аравии
Футбол | 16 октября 2024, 14:10 3
10 самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Саудовской Аравии
10 самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Саудовской Аравии

На Ближний Восток уехало немало теперь уже бывших звезд европейского футбола…

ВИДЕО. Невероятная богиня! Вот как жена Судакова шокировала интернет
Футбол | 16.10.2024, 21:55
ВИДЕО. Невероятная богиня! Вот как жена Судакова шокировала интернет
ВИДЕО. Невероятная богиня! Вот как жена Судакова шокировала интернет
Был «рабом», феерил в трясине, а теперь играет в еврокубках и Бундеслиге
Футбол | 16.10.2024, 11:59
Был «рабом», феерил в трясине, а теперь играет в еврокубках и Бундеслиге
Был «рабом», феерил в трясине, а теперь играет в еврокубках и Бундеслиге
Мощная Румыния с Луческу снова выиграла в ЛН. 12 очков и первое место
Футбол | 15.10.2024, 23:47
Мощная Румыния с Луческу снова выиграла в ЛН. 12 очков и первое место
Мощная Румыния с Луческу снова выиграла в ЛН. 12 очков и первое место
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Автор супернокаута на шоу в Эр-Рияде рассказал, кто лучше: Усик или Фьюри
Автор супернокаута на шоу в Эр-Рияде рассказал, кто лучше: Усик или Фьюри
15.10.2024, 00:59
Бокс
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
15.10.2024, 03:40
Футбол
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
15.10.2024, 08:42
Бокс
Список лучших бомбардиров в истории сборной Украины после гола Довбика
Список лучших бомбардиров в истории сборной Украины после гола Довбика
15.10.2024, 04:26
Футбол
Месси впервые может выиграть награду, которая уже есть у Роналду
Месси впервые может выиграть награду, которая уже есть у Роналду
15.10.2024, 13:10 3
Футбол
Новичок в топ-10. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring
Новичок в топ-10. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring
15.10.2024, 16:32 2
Бокс
Таблицы Лиги наций. Украина занимает последнее место в группе после тура 4
Таблицы Лиги наций. Украина занимает последнее место в группе после тура 4
15.10.2024, 06:23 3
Футбол
Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров
Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров
16.10.2024, 06:23 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем