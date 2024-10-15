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Лига чемпионов
15 октября 2024, 01:16 | Обновлено 15 октября 2024, 01:25
156
0

Назван лучший коуч в истории Лиги чемпионов. Не Гвардиола, не Зидан

Признание получил наставник «Реала» Карло Анчелотти

15 октября 2024, 01:16 | Обновлено 15 октября 2024, 01:25
156
0
Назван лучший коуч в истории Лиги чемпионов. Не Гвардиола, не Зидан
Give Me Sport

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших тренеров в истории Лиги чемпионов.

Первую позицию в рейтинге занимает нынешний наставник «Реала» Карло Анчелотти, который выиграл рекордные пять титулов Лиги чемпионов.

За итальянцем разместился наставник английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола, который выигрывал трофей дважды – с «горожанами» и «Барселоной», а легендарный француз Зинедин Зидан – 3-й.

Четвертую позицию в рейтинге занял Жозе Моуриньо, который побеждал в ЛЧ вместе с миланским «Интером» и «Порту». Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон разместился на шестой позиции. Сэр Алекс побеждал дважды в Лиге чемпионов с красными дьяволами.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг лучших тренеров в истории ЛЧ по версии портала Give Me Sport

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Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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