Назван лучший коуч в истории Лиги чемпионов. Не Гвардиола, не Зидан
Признание получил наставник «Реала» Карло Анчелотти
Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших тренеров в истории Лиги чемпионов.
Первую позицию в рейтинге занимает нынешний наставник «Реала» Карло Анчелотти, который выиграл рекордные пять титулов Лиги чемпионов.
За итальянцем разместился наставник английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола, который выигрывал трофей дважды – с «горожанами» и «Барселоной», а легендарный француз Зинедин Зидан – 3-й.
Четвертую позицию в рейтинге занял Жозе Моуриньо, который побеждал в ЛЧ вместе с миланским «Интером» и «Порту». Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон разместился на шестой позиции. Сэр Алекс побеждал дважды в Лиге чемпионов с красными дьяволами.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Рейтинг лучших тренеров в истории ЛЧ по версии портала Give Me Sport
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