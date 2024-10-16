«От него это не зависит». Каштру рассказал, забьет ли Роналду 1000 голов

Португальский тренер Луиш Каштру поделился мнением о том, сможет ли его звездный соотечественник и бывший подопечный в Аль-Насре Криштиану Роналду забить за карьеру 1000 голов.

«Это зависит не от него, а от контекста. Мы постарались выжать максимум из Криша и добились того, чтобы он закончил 2023 лучшим бомбардиром в мире с 54 голами.

Я надеюсь, что вокруг него будет благоприятная обстановка, и он справится с отметкой в ​​1000 голов», – сказал бывший тренер донецкого Шахтера.

Сейчас на счету Роналду числится 906 забитых мячей за карьеру.