«От него это не зависит». Каштру рассказал, забьет ли Роналду 1000 голов
Экс-тренер Шахтера надеется, что Криштиану это удастся
Португальский тренер Луиш Каштру поделился мнением о том, сможет ли его звездный соотечественник и бывший подопечный в Аль-Насре Криштиану Роналду забить за карьеру 1000 голов.
«Это зависит не от него, а от контекста. Мы постарались выжать максимум из Криша и добились того, чтобы он закончил 2023 лучшим бомбардиром в мире с 54 голами.
Я надеюсь, что вокруг него будет благоприятная обстановка, и он справится с отметкой в 1000 голов», – сказал бывший тренер донецкого Шахтера.
Сейчас на счету Роналду числится 906 забитых мячей за карьеру.
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