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  4. «От него это не зависит». Каштру рассказал, забьет ли Роналду 1000 голов
Саудовская Аравия
16 октября 2024, 23:06 |
474
0

«От него это не зависит». Каштру рассказал, забьет ли Роналду 1000 голов

Экс-тренер Шахтера надеется, что Криштиану это удастся

16 октября 2024, 23:06 |
474
0
«От него это не зависит». Каштру рассказал, забьет ли Роналду 1000 голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Каштру и Криштиану Роналду

Португальский тренер Луиш Каштру поделился мнением о том, сможет ли его звездный соотечественник и бывший подопечный в Аль-Насре Криштиану Роналду забить за карьеру 1000 голов.

«Это зависит не от него, а от контекста. Мы постарались выжать максимум из Криша и добились того, чтобы он закончил 2023 лучшим бомбардиром в мире с 54 голами.

Я надеюсь, что вокруг него будет благоприятная обстановка, и он справится с отметкой в ​​1000 голов», – сказал бывший тренер донецкого Шахтера.

Сейчас на счету Роналду числится 906 забитых мячей за карьеру.

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Луиш Каштру Криштиану Роналду чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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