Луиш Каштру и его 14 месяцев работы бок о бок с Криштиану Роналду

17 сентября Аль-Наср из Эр-Рияда официально объявил о завершении сотрудничества с 63-летним Луишем Каштру, который на протяжении последних 14 месяцев выполнял функции главного тренера команды. Контракт с португальским специалистом был расторгнут на фоне кризиса результатов, который проявился у Всемирного клуба на старте текущего сезона. По этой причине доработать свой контракт до конца (изначально сделка была рассчитана на два сезона с опцией пролонгации еще на один) Каштру так и не удалось.

Чего же достиг Каштру в Аль-Насре и чего от него ждали в этом клубе? Как сложилось сотрудничество португальского тренера со звездным соотечественником Криштиану Роналду, являющимся капитаном и безоговорочным лидером команды? Обо всем этом давайте прямо сейчас и поговорим…

Каштру приходил на гребне бразильской славы и по просьбе Криштиану

Начнем, пожалуй, с самого начала. Луиш Каштру был назначен главным тренером Аль-Насра 6 июля минувшего года, а ровно за неделю до этого португалец договорился о досрочном расторжении сотрудничества с бразильским Ботафого, где работал с марта 2022-го и добился очень неплохих результатов.

На момент ухода Каштру с должности наставника Ботафого эта команда абсолютно сенсационно лидировала в турнирной таблице бразильской Серии А-2023. Одинокая звезда (прозвище коллектива из Рио-де-Жанейро) лишь дважды в истории становилась чемпионом на родине, и накануне минувшего сезона эту команду никто всерьез не рассматривал как реального претендента на «золото». Но подопечные Каштру выдали феноменальный старт: выиграли десять из двенадцати поединков (остальные два проиграли), что позволило им захватить сверх уверенное лидерство в турнирной таблице.

Болельщики Ботафого предвкушали триумфальный сезон и надеялись, что Каштру удастся сохранить победный настрой у своих подопечных до конца, однако… Именно здесь на горизонте объявился Аль-Наср.

Луиш Каштру в Ботафого. Фото: Getty Images

Саудовский клуб в апреле 2023-го отправил в отставку француза Руди Гарсию, после которого временно исполнять обязанности главного тренера Аль-Насра было доверено малоизвестному хорвату Динко Еличичу. Очень быстро боссы Всемирного клуба осознали, что с этим специалистом далеко не заедешь, и начали поиск вариантов. Поговаривают, что на Луиша Каштру Аль-Наср вышел не без помощи Криштиану Роналду. Португальцу хотелось видеть главным тренером именно одного из соотечественников, а экс-коуч Шахтера как раз еще и демонстрировал отличные результаты в Бразилии, являясь финансово более чем доступной опцией для саудовского гранда в тот конкретный момент. Как говорится, все звезды совпали.

Каштру, как писали, некоторое время сомневался, но личный звонок, поступивший ему от Криштиану Роналду, все изменил. После этого Луиш согласовал досрочное завершение сотрудничества с Ботафого и подался в Саудовскую Аравию, оформив там трудовое соглашение по, как уже упоминалось выше, схеме 2+1.

Амбициозные задачи, которые не удалось выполнить

На Ближнем Востоке Луиш Каштру получил совершенно фантастический оклад. По слухам, португалец зарабатывал в Аль-Насре почти по 6 миллионов евро в год, что вчетверо больше, нежели у него было в Бразилии. Впрочем, если с Ботафого задачу обязательно стать чемпионом страны перед экс-коучем Шахтера никто не ставил, то в саудовском клубе от Каштру ждали только наивысших достижений – домашнего «золота» и, по возможности, триумфа на азиатском континенте, где Аль-Наср в сезоне-2023/24 принимал участие в тамошней Лиге чемпионов.

В итоге на континентальной арене Аль-Наср, убедительно выйдя в плей-офф и без проблем расправившись в 1/8 финала с земляками из Аль-Фейхи, остановился на стадии четвертьфинала. Там Всемирный клуб уступил эмиратскому Аль-Айну, который в Украине могут еще помнить по работе там нынешнего наставника сине-желтых Сергея Реброва. Причем уступили подопечные Каштру эмиратцам лишь в серии пенальти, проиграв в первом матче (0:1), но взяв реванш во втором (4:3). Да и в какой-то степени в пользу Луиша сработало то, что в итоге именно Аль-Айн стал триумфатором Лиги чемпионов АФК, не встретив достойного сопротивления ни в полуфинале (5:4 по сумме двух матчей одолели саудовский Аль-Хиляль), ни в финале (победа 6:3 по сумме двух матчей над японской Иокогама Ф. Маринос).

А вот в родном чемпионате побеждать было необходимо, ведь амбициозный Аль-Наср не становился лучшей командой Саудовской Аравии с 2019 года, и не для того приглашал Криштиану Роналду, чтобы оставаться в тени конкурентов и, прежде всего, Аль-Хиляля, накупившего себе также кучу звездных футболистов во главе с Неймаром и позвавшего в главные тренеры также португальского специалиста – Жорже Жезуша.

Старт сезона-2023/24 в саудовской Про-лиге выдался для Аль-Насра катастрофическим. Команда сенсационно проиграла в двух первых турах: Аль-Иттифаку Стивена Джеррарда (1:2) и Аль-Таавуну (0:2), звездных футболистов в котором по европейским меркам вообще нет. Казалось бы, не стоит делать трагедии, ведь впереди еще целый сезон, да и вскоре Аль-Наср набрал ход, выдав 12-матчевую серию без поражений, которая состояла из 11 побед и лишь 1 ничьей, но…

Оказалось, что главный конкурент Аль-Насра, коим специалисты сразу же называли Аль-Хиляль, вообще проигрывать не собирается. В 15-м туре команды сошлись в очной дуэли, и подопечные Каштру уехали с выезда несолоно хлебавши – с поражением 0:3.

Луиш Каштру. Фото: Getty Images

В дальнейшем Аль-Наср терял очки всего лишь четырежды: сыграл вничью с Аль-Хазмом (4:4), Аль-Хилялем (1:1) и Эр-Риядом (2:2), а также сенсационно проиграл Аль-Раэду (1:3), которым на тот момент руководил другой бывший наставник Шахтера Игор Йовичевич.

К финишу сезона Аль-Наср пришел с 26 победами, 4 ничьими и 4 поражениями, набрав 82 очка. Однако этого хватило лишь для второго места, так как первым оказался непревзойденный Аль-Хиляль, выигравший 31 матч из 34-х, а еще в трех случаях завершивший встречи ничьими. 96 очков, которые набрала команда Жезуша, обеспечили ей чемпионство, причем даже без звездного Неймара, проведшего почти весь чемпионат в лазарете из-за тяжелой травмы колена.

Интересно, что в 34 матчах чемпион Аль-Хиляль забил 101 мяч, в то время как Аль-Наср – 100. Зато подопечные Жезуша пропускали почти вдвое меньше, чем команда Каштру – 23 мяча против 42. Поэтому даже феноменальной результативности Роналду, который выиграл бомбардирские перегоны у серба Митровича (35 голов против 28) Всемирному клубу для национального золота не хватило…

Хорошие отношения с Роналду не помогли

Отношения между Луишем Каштру и Криштиану Роналду были весьма почтительными и уважительными. Поговаривали, что изначально португальская звезда Аль-Насра настояла на назначении Каштру во многом из-за того, что тот, еще будучи наставником Шахтера, несколько раз очень комплиментарно в прессе высказывался о Криштиану, называя того "лучшим футболистом на планете", "настоящей машиной", а также "архитектором блестящей карьеры".

В Аль-Насре каких-то склок между тренером и футболистом замечено не было, а потому неудивительно, почему Роналду в целом был за то, чтобы Каштру продолжил выполнять обязанности наставника команды, даже не сумев выиграть в первом сезоне ни одного трофея с Всемирным клубом.

Луиш Каштру (крайний слева) и Криштиану Роналду (крайний справа). Фото: Getty Images

Однако второй кряду неудачный старт сезона в Аль-Насре Луишу Каштру простить не смогли. Памятуя прошлый негативный опыт, который в конечном итоге и стоил команде чемпионства в битвах с Аль-Хилялем, саудиты предпочли разойтись с португальцем как можно скорее.

На этот раз в трех стартовых турах чемпионата Аль-Наср не проигрывал, но зато дважды сыграл вничью (по 1:1 – против Аль-Раеда и Аль-Ахли), а еще без шансов уступил Аль-Хилялю в поединке за Суперкубок Саудовской Аравии – 1:4. Окончательной точкой невозврата для Луиша Каштру стала ничья против чемпиона Ирака команды Аль-Шорта из Багдада (1:1) в рамках первого тура Лиги чемпионов АФК-2024/25…

После этого спасти Каштру не смог (а, может, уже и не захотел) и Криштиану Роналду. Впрочем, амбициозный и звездный португалец удостоил соотечественника персональной и публичной благодарности за работу, выложив соответствующее фото у себя в Instagram с подписью: "Спасибо за все, Мистер".

Что дальше? Для Аль-Насра, как поговаривают, уже готов новый главный тренер. Им якобы должен будет стать итальянец Стефано Пиоли, последние пять лет карьеры посвятивший работе с Миланом. Причем, что интересно, инсайдеры сообщают, что Криштиану Роналду вновь отстаивал "своего кандидата" перед руководством, которым являлся Зинедин Зидан. Однако на этот раз, судя по всему, пойти навстречу пожеланиям звездного португальца руководство Аль-Насра то ли не хочет, то ли не может…

А по поводу будущего Луиша Каштру пока ничего не слышно. Примечательно только то, что после ухода из Шахтера португальский специалист не оказывался без работы более чем на два с половиной месяца, что свидетельствует о его востребованности на рынке и вполне высоком уровне тренерской квалификации в глазах нанимателей. Поэтому не удивляйтесь, если в скором будущем вы увидите новость о назначении Каштру в какой-то весьма известный клуб. В своей тренерской карьере Луиш слишком долго запрягал, да вот ехать сейчас предпочитает довольно быстро…

18 сентября Аль-Наср объявил о назначении тренером Стефано Пиоли, который заменил Луиша Каштру. Контракт с итальянским специалистом подписан на 2 года с возможностью продления на третий.

Текст: meta.ua/sport