Колумбия – Чили – 4:0. Как забил Луис Диас. Видео голов и обзор

В ночь на 16 октября состоялись матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки.

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Сборная Колумбии одержала убедительную победу над командой Чили со счетом 4:0.

Один из голов забил Луис Диас, знаменитый вингер Ливерпуля.

Квалификация ЧМ-2026

Зона Южной Америки. 10-й тур, 15–16 октября

Колумбия – Чили – 4:0

Голы: Давинсон Санчес, 34, Луис Диас, 52, Дуран, 82, Синистерра, 90+3

Видео голов и обзор матча