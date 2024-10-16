Чемпионат мира16 октября 2024, 21:59 | Обновлено 16 октября 2024, 22:29
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Колумбия – Чили – 4:0. Как забил Луис Диас. Видео голов и обзор
В ночь на 16 октября состоялись матчи квалификации ЧМ-2026
16 октября 2024, 21:59 | Обновлено 16 октября 2024, 22:29
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В ночь на 16 октября состоялись матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборная Колумбии одержала убедительную победу над командой Чили со счетом 4:0.
Один из голов забил Луис Диас, знаменитый вингер Ливерпуля.
Квалификация ЧМ-2026
Зона Южной Америки. 10-й тур, 15–16 октября
Колумбия – Чили – 4:0
Голы: Давинсон Санчес, 34, Луис Диас, 52, Дуран, 82, Синистерра, 90+3
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Луис Синистерра (Колумбия).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Дуран (Колумбия).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Колумбия).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Давинсон Санчес (Колумбия).
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