Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колумбия – Чили – 4:0. Как забил Луис Диас. Видео голов и обзор
ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Колумбия
15.10.2024 23:30 – FT 4 : 0
Чили
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
16 октября 2024, 21:59 | Обновлено 16 октября 2024, 22:29
13
0

Колумбия – Чили – 4:0. Как забил Луис Диас. Видео голов и обзор

В ночь на 16 октября состоялись матчи квалификации ЧМ-2026

16 октября 2024, 21:59 | Обновлено 16 октября 2024, 22:29
13
0
Колумбия – Чили – 4:0. Как забил Луис Диас. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас

В ночь на 16 октября состоялись матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Колумбии одержала убедительную победу над командой Чили со счетом 4:0.

Один из голов забил Луис Диас, знаменитый вингер Ливерпуля.

Квалификация ЧМ-2026

Зона Южной Америки. 10-й тур, 15–16 октября

Колумбия – Чили – 4:0

Голы: Давинсон Санчес, 34, Луис Диас, 52, Дуран, 82, Синистерра, 90+3

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Луис Синистерра (Колумбия).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Дуран (Колумбия).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Колумбия).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Давинсон Санчес (Колумбия).
По теме:
Украина не будет в первой корзине. Рейтинг для жеребьевки отбора к ЧМ-2026
Жеребьевка отбора ЧМ-2026. Известно, когда Украина узнает соперников
Бразилия – Перу – 4:0. Дубль Рафиньи с пенальти. Видео голов и обзор
ЧМ-2026 по футболу Давинсон Санчес Луис Диас видео голов и обзор Джон Дуран Луис Синистерра сборная Чили по футболу сборная Колумбии по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Невероятная богиня! Вот как жена Судакова шокировала интернет
Футбол | 16 октября 2024, 21:55 0
ВИДЕО. Невероятная богиня! Вот как жена Судакова шокировала интернет
ВИДЕО. Невероятная богиня! Вот как жена Судакова шокировала интернет

Лиза Судакова впечатлила своих подписчиков роскошным шпагатом

Хет-трик и два ассиста. Месси устроил яркое шоу в игре Аргентины с Боливией
Футбол | 16 октября 2024, 05:19 2
Хет-трик и два ассиста. Месси устроил яркое шоу в игре Аргентины с Боливией
Хет-трик и два ассиста. Месси устроил яркое шоу в игре Аргентины с Боливией

В ночь на 16 октября проходят матчи квалификации ЧМ-2026

ВИДЕО. Украинская легкоатлетка показала свою роскошную фигуру
Другие виды | 16.10.2024, 18:15
ВИДЕО. Украинская легкоатлетка показала свою роскошную фигуру
ВИДЕО. Украинская легкоатлетка показала свою роскошную фигуру
Кто вышел на Евро-2025 U-21? Второе место для Украины, Англия выиграла 7:0
Футбол | 15.10.2024, 23:40
Кто вышел на Евро-2025 U-21? Второе место для Украины, Англия выиграла 7:0
Кто вышел на Евро-2025 U-21? Второе место для Украины, Англия выиграла 7:0
Легендарный Холифилд назвал боксера, который мог убить любого на ринге
Бокс | 16.10.2024, 07:52
Легендарный Холифилд назвал боксера, который мог убить любого на ринге
Легендарный Холифилд назвал боксера, который мог убить любого на ринге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
15.10.2024, 00:15 10
Футбол
Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров
Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров
16.10.2024, 06:23 6
Футбол
Украина – Чехия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Украина – Чехия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
14.10.2024, 19:05 41
Футбол
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
15.10.2024, 03:40
Футбол
Экс-чемпион мира ответил на вопрос, кто лучше: Усик или братья Кличко
Экс-чемпион мира ответил на вопрос, кто лучше: Усик или братья Кличко
16.10.2024, 08:29 1
Бокс
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
15.10.2024, 08:42
Бокс
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
14.10.2024, 20:56 25
Футбол
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
14.10.2024, 23:41 182
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем