Был «рабом», феерил в трясине, а теперь играет в еврокубках и Бундеслиге

3 октября в матче основного этапа Лиги конференций «Хайденхайм» – «Олимпия» Любляна (2:1) в стартовом составе хозяев объявился Лео Шинза. Для 26-летнего бразильского легионера немецкой команды этот выход на поле против словенцев, которые ранее в квалификации турнира устранили со своего пути житомирское «Полесье» (2:0, 2:1), стал дебютным в рамках еврокубковых турниров. А всего за полтора месяца до этого, 25 августа, Шинза провел и свой дебютный матч в Бундеслиге, когда помог «Хайденхайму» на выезде одолеть «Санкт-Паули» (2:0).

Игры на переполненных стадионах и участие в матчах, интерес к которым проявляет огромное количество болельщиков, в том числе и по телевидению, – это то, к чему Лео Шинза, пускай 13 сентября он и отпраздновал свой уже 26-й день рождения, только-только привыкает. История карьеры этого бразильца, родившегося в городе Венансиу-Айрис с населением в 65 тысяч человек, более чем необычная: он прошел путь от «рабства» и игр в шестом дивизионе до возможности выходить на поле в еврокубках и Бундеслиге. А это многого стоит!

«Иногда я щипаю себя, похлопываю по лицу, чтобы убедиться, не сон ли все это», – шутит Шинза.

На самом деле в словах бразильца есть доля правды, так как чуть больше года назад Лео играл за дубль «Магдебурга» в шестом дивизионе немецкого футбола. Но даже это не было худшим моментом в его карьере…

Если оглянуться назад еще на несколько лет, то можно увидеть, что Шинза выступал в Швеции за откровенно малоизвестный за пределами этой страны клуб «Фанна». В этой команде, барахтающейся на уровне пятого дивизиона шведского футбола, Лео не только не получал зарплату, но и фактически жил на чердаке дома с несколькими своими соотечественниками, вынужденно экономя пищу и забивая голод употреблением большого количества воды. Сам Лео тот период своей карьеры характеризует одним словом: «Рабство».

К 20 годам Лео Шинза не имел на своем счету матчей в статусе профессионального футболиста. Он оказался ненужным родному «Шапекоэнсе», а затем безуспешно пытался трудоустроиться в «Интернасьонале» и «Гремио». В какой-то момент вингер даже задумался над уходом из большого футбола, и стал играть за команды по мини-футболу, но дальше в его жизни произошло счастливое, как тогда показалось самому Шинзе, событие – он стал свидетелем разговора двух агентов.

«Я помню, что это были какие-то агенты, которые, так сказать, даже не имели официальных документов, позволявших бы им заниматься таким видом футбольной деятельности. Но они знали бразильцев, живших в Швеции. Я даже не помню точно, как это произошло, но они отвезли меня в Швецию, чтобы там я мог пройти тестирование. Мне обещали, что трудоустроят в команду первого или второго дивизиона», – вспоминает Шинза.

На самом деле бразилец оказался далеко не в столь элитарных лигах, о которых ему «нашептали» непонятные агенты на родине. Трудоустроиться удалось в клубе «Фанна», игравшем в пятом дивизионе шведского футбола. Причем условия сотрудничества Шинзы с этим клубом были более чем скромные: футболисту предоставили жилье, а также пообещали платить на руки по 500 евро каждый месяц.

«Я пробыл там полтора года и не получил на руки даже одного евро. Мы ели только тогда, когда хозяин дома, который также был владельцем клуба, покупал еду. Но иногда он ездил и покупал еды теоретически на неделю. По его подсчетам, конечно. Уже через четыре-пять дней еда заканчивалась, и нам приходилось побыть на какое-то время просто на одной воде – до следующей «закупки». У меня не было жизни, не было денег, у меня не было в кармане даже пяти евро, чтобы пойти и купить себе что-нибудь на рынке. По сути, я жил как раб», – говорит нынешний вингер «Хайденхайма».

Интересно и то, что по свидетельствам Шинзы, он, как и еще несколько бразильцев, игравших за «Фанну», жил на чердаке дома владельца этого клуба. Тот банально не смог или не захотел найти для своих легионеров другое жилье, предоставив то, которое не било по его бюджету.

Справедливости ради, Шинза не вспоминает того, видел и знал ли он изначально, на какие условия соглашается, договариваясь с боссом «Фанны». Но в целом описанные им условия вряд ли можно считать достойными для современного спортсмена в одной из наиболее благополучных стран Европы. Поэтому у Лео был большой соблазн бросить все это и вернуться домой, сменив сферу деятельности и попытавшись преуспеть в чем-то другом.

Но Шинза оказался не из робкого десятка. Он продолжал работать, и в какой-то момент ему все-таки повезло. Хотя сложно сказать, что это было вообще: то ли Бог смилостивился над бразильцем, то ли звезды совпали таким образом, что этот шанс он все-таки получил, то ли удача наконец повернулась к нему лицом. Как бы там ни было, а в какой-то момент игру Шинзы заметил шведский болельщик, имевший некоторые связи в агентской среде Германии. Это и стало поворотным моментом в карьере бразильца…

«Мой нынешний агент – немец, а его лучший друг живет в Швеции. Он [друг] всегда ходил смотреть игры низших дивизионов, и вот однажды увидел меня, после чего остался, чтобы поговорить после матча. Я разговаривал только по-португальски и по-испански, но нам удалось понять друг друга. Он рассказал обо мне своему другу в Германии, который впоследствии и стал моим агентом. Он сказал буквально следующее: «Мы просто обязаны вытащить этого парня отсюда, у него совсем другой уровень», – продолжает вспоминать Шинза.

Агент со связями в немецком футболе сумел организовать для Шинзы просмотр во второй команде «Шальке», которая на тот момент играла в четвертом дивизионе. Тест длился всего десять минут, за которые Лео успел забить один мяч и заработать два пенальти, а затем неудачно обработал мяч и получил травму, вынужденно покинув зеленый газон. В тот момент Шинза считал, что все кончено, но на самом деле в дубле «Шальке» посчитали иначе и заявили бразильцу, что даже тех десяти минут, которые он провел на поле, для них достаточно, чтобы предложить легионеру из Южной Америки контракт.

Спустя несколько дней после того, как Шинза отпраздновал свой 22-й день рождения, он получил главный подарок – первый в жизни профессиональный контракт в футболе. Трудовое соглашение с «Шальке II» было рассчитано на два сезона, которые он полностью отработал в Гельзенкирхене, выступая исключительно за вторую команду «кобальтовых», где в целом демонстрировал неплохие показатели на уровне четвертого дивизиона (59 матчей, 15 голов и 17 ассистов).

Летом 2022 года в карьере Шинзы, как казалось тогда, наступают очередные перемены к лучшему. Бразильца, получившего возможность самостоятельно распоряжаться своей судьбой после завершения контракта с «Шальке II», позвал «Магдебург» – команда, которая как раз завоевала путевку во Вторую Бундеслигу. Это выглядело сказкой: за два с небольшим года Шинза прошел путь от пятого дивизиона Швеции до второй лиги профессионального футбола Германии, уровень которого считается одним из сильнейших на европейском континенте.

Впрочем, гладко все выглядело только на бумаге. В жизни же ключевой преградой для того, чтобы Шинза перепрыгнул через два дивизиона и заиграл на качественно новом уровне стал главный тренер «Магдебурга» Кристиан Титц.

«Мой переход в «Магдебург» действительно выглядел круто. Вторая Бундеслига имеет уровень, аналогичный уровню команд, находящихся в середине таблицы бразильской Серии А. Это очень хороший уровень. Но я его не покорил. Я не очень хорошо ладил с тренером. Он относился ко мне достаточно скептически, потому что я еще не очень хорошо разговаривал по-немецки», – рассказывает Шинза.

Бразильский вингер сыграл лишь 11 матчей (222 минуты, которые не вместили в себя ни одного результативного действия) во Второй Бундеслиге, после чего его сослали в резервную команду «Магдебурга», выступавшую в шестом дивизионе немецкого футбола. Вместо повышения на две лиги в карьере Шинзы произошло падение в профессиональном уровне ровно на те самые два дивизиона…

Впрочем, за дубль «Магдебурга» Шинза отыграл только полгода. Там он буквально разрывал оппонентов, отличившись 13 забитыми мячами и 7 результативными передачами в 10 поединках.

«Я провел шесть месяцев, играя на этом уровне. Это было ужасно, просто ужасно. Это был очень плохой этап в моей карьере, и я не мог понять, чем заслужил это», – вспоминает вингер.

Но уже летом 2023-го для Шинзы пришло время перемен к лучшему. Его услугами заинтересовалось сразу несколько клубов, и в итоге бразильцу посчастливилось договориться с «Ульмом» – клубом, который только-только получил повышение в классе до Третьей лиги.

Перед «Ульмом» стояла задача не вылететь, но клубу удалось блестяще ее перевыполнить, став лучшей командой Третьей лиги, причем с 10-очковым отрывом в финальной версии турнирной таблицы от «Пройссена» из Мюнстера, который финишировал вторым. Что касается Шинзы, то бразилец являлся ключевым игроком «Ульма», отличившись 27 результативными действиями (12 голов и 15 ассистов) в 34 поединках, сыгранных в рамках сезона-2023/24 Третьей лиги.

Неудивительно, что «Ульм» хотел сохранить Шинзу в составе, чтобы тот помог команде во Второй Бундеслиге, но по вингеру поступило предложение от «Хайденхайма» – коллектива, представлявшего Бундеслигу. В результате в карьере бразильца состоялся первый платный трансфер – за него было заплачено 600 тысяч евро, хотя «Ульм» не стремился к этой сделке и пошел на нее только потому, что сам Шинза об этом попросил. Бразильцу очень понравилось жить в Ульме и он не слишком-то хотел покидать город, однако когда узнал, что можно оставаться на прежнем месте и просто ездить в Хайденхайм, который расположен всего в 50 километрах, да еще и попытать счастья в Бундеслиге, то без колебаний согласился на очередные перемены.

Новая карьерная авантюра для Шинзы пока складывается более чем удачно. Бразилец на старте сезона провел уже 9 официальных матчей за «Хайденхайм» в рамках всех турниров, отличившись 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей. 1 сентября Лео забил свой дебютный мяч в Бундеслиге, чем помог «Хайденхайму» обыграть «Аугсбург» (4:0).

Невероятный карьерный подъем Шинзы уже привлек к нему внимание тренеров национальной сборной. Что правда, не Бразилии, а Люксембурга, гражданством которого футболист обзавелся несколько лет назад. Однако защищать честь этой национальной команды Лео может разве что теоретически, так как по новым требованиям ФИФА футболист обязан прожить в стране, за которую хочет играть, не менее пяти лет. Планов перебираться жить в Люксембург, равно как и выступать в тамошнем чемпионате, у Шинзы нет.

По этой причине на уровне национальных сборных для вингера «Хайденхайма» остается только два варианта – Бразилия и Германия. Над получением немецкого гражданства юристы полузащитника уже работают, однако сам он прекрасно понимает, что подобная планка в его карьере, вероятно, чересчур высока и на этот раз достичь ее будет вряд ли реально.

«Это то, что мне даже в голову не приходит, на самом деле. И никогда не приходило, потому что сейчас я впервые достиг такого уровня – футболиста команды Бундеслиги. Стать эталоном на этом уровне, чтобы иметь возможность попасть в национальную сборную… Наверное, это уже совсем другая история», – подытожил Шинза.

Действительно, выступление за Бразилию или Германию Лео Шинзы выглядит как нечто абсолютно невероятное, фантастическое и несбыточное. С другой стороны, четыре года назад этот футболист играл в пятой лиге Швеции, а полтора года назад феерил в немецкой трясине на уровне шестого дивизиона… Кто тогда мог сказать, что осенью 2024-го Шинза будет выступать в Бундеслиге и Лиге конференций? Вот и сейчас что-либо предсказывать в этой истории вряд ли стоит…