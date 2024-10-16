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Украина. Премьер лига
16 октября 2024, 21:43 | Обновлено 16 октября 2024, 22:20
65
0

ПЕРВАК: «Лучше играть, чем тренироваться. Вышел экспериментальный состав»

Коуч Левого Берега поделился впечатлениями от спарринга с Металлистом 1925

16 октября 2024, 21:43 | Обновлено 16 октября 2024, 22:20
65
0
ПЕРВАК: «Лучше играть, чем тренироваться. Вышел экспериментальный состав»
ФК Левый Берег

Главный тренер Левого Берега Виталий Первак поделился впечатлениями от спарринга против Металлиста 1925 (2:2):

«Игру не совсем доволен, но меня порадовало отношение игроков к своей работе. Мы дважды проигрывали, но сумели отыграться. После нагрузок ребята выглядели достаточно неплохо. Важно, что смогли получить игровую практику футболисты, немного играющие в чемпионате.

Лучше играть, чем тренироваться. В первом тайме вышел экспериментальный состав. Шанс проявить себя получил футболист нашей юношеской команды Роман Гереш. Форвард выступлениями в чемпионате Украины U-19 заслужил эту возможность сыграть за первую команду.

Надеюсь, в этот раз не будет проблем у нашей команды после паузы. Двигаемся по плану. Понимаем, что будем играть против одного из лидеров УПЛ. Полесье 7 игроков отправило в сборные, и это свидетельствует об уровне команды. Будет интересно с ними сыграть».

Полузащитник Левого Берега Руслан Непейпиев:

«Мы провели хороший двухдневный сбор, где тренировались дважды в день. Что касается спарринга, то важно, что удалось сыграть против серьезного соперника. На мой взгляд, сыграли довольно неплохо. В двух таймах играли по разным тактическим схемам. С хорошим настроением готовимся к Полесью.

Тренерский штаб акцентировал внимание на активной и агрессивной игре в атаке. Необходимо было принуждать защитников ошибаться. Не все удалось, но провальной эту игру точно нельзя назвать. В моменте с моим голом – забежал в свободную зону, получил передачу от Спивакова и в два касания отправил мяч в сетку. Для уверенности – это очень важный гол.

К сожалению, были проблемы с реализацией, но главное, что удавалось создавать моменты. Думаю, в этот раз пауза на сборную не повлияет на нашу игру в чемпионате негативно. От матча с Полесьем ожидаем положительный результат. Сделаем все, чтобы набрать очки».

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Николай Степанов Источник: ФК Левый берег
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