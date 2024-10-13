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Товарищеские матчи
Левый Берег
13.10.2024 13:00 – FT 2 : 2
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 октября 2024, 23:20 | Обновлено 13 октября 2024, 23:34
73
0

Ничья ван Леувена. Левый Берег и Металлист 1925 разошлись миром в спарринге

Украинские клубы провели товарищеский матч во время паузы на игры сборых

13 октября 2024, 23:20 | Обновлено 13 октября 2024, 23:34
73
0
Ничья ван Леувена. Левый Берег и Металлист 1925 разошлись миром в спарринге
ФК Металлист 1925

Контрольная встреча в Киеве между командами Левый Берег и Металлист 1925 завершилась боевым паритетом (2:2).

Команды провели два тайма по 35 минут. Гости дважды выходили вперед, а гости каждый раз сравнивали счет.

Для гостей в первом тайме забивали Владислав Калитвинцев и Алексей Сидоров (с пенальти)

У хозяев до перерыва отличился Руслан Непейпиев, а во втором тайме – Иван Когут.

Товарищеский матч

13 октября 2024 года. УТЦ Левый Берег

13:00. Левый Берег Киев – Металлист 1925 Харьков – 2:2 (1:1)

Голы: Непейпиев, 26, И.Когут, 54 – Калитвинцев, 14, Сидоров, 44 (пен)

Металлист 1925: Мозиль, Пасич, Червак, Обинайя, Снурницын, Литвиненко, Калитвинцев, Борячук, Стень, Овусу, Сидоров.

На замену выходили: Потимков, Кравец, Имереков, Ткаченко, Ари Моура, Юрченко, Смитюх, Панченко, Мафвента, Чурко, Бугай.

Главный тренер – Патрик ван Леувен.

Арбитр – Артем Михайлюк (Житомир). Ассистенты арбитра – Владимир Коротин (Черкассы), Максим Чертоляс (Херсон).

Видео голов и обзор

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Левый Берег Киев Металлист 1925 товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Левый Берег - Металлист 1925 Руслан Непейпиев Иван Когут Владислав Калитвинцев Алексей Сидоров
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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