Ничья ван Леувена. Левый Берег и Металлист 1925 разошлись миром в спарринге
Украинские клубы провели товарищеский матч во время паузы на игры сборых
Контрольная встреча в Киеве между командами Левый Берег и Металлист 1925 завершилась боевым паритетом (2:2).
Команды провели два тайма по 35 минут. Гости дважды выходили вперед, а гости каждый раз сравнивали счет.
Для гостей в первом тайме забивали Владислав Калитвинцев и Алексей Сидоров (с пенальти)
У хозяев до перерыва отличился Руслан Непейпиев, а во втором тайме – Иван Когут.
Товарищеский матч
13 октября 2024 года. УТЦ Левый Берег
13:00. Левый Берег Киев – Металлист 1925 Харьков – 2:2 (1:1)
Голы: Непейпиев, 26, И.Когут, 54 – Калитвинцев, 14, Сидоров, 44 (пен)
Металлист 1925: Мозиль, Пасич, Червак, Обинайя, Снурницын, Литвиненко, Калитвинцев, Борячук, Стень, Овусу, Сидоров.
На замену выходили: Потимков, Кравец, Имереков, Ткаченко, Ари Моура, Юрченко, Смитюх, Панченко, Мафвента, Чурко, Бугай.
Главный тренер – Патрик ван Леувен.
Арбитр – Артем Михайлюк (Житомир). Ассистенты арбитра – Владимир Коротин (Черкассы), Максим Чертоляс (Херсон).
Видео голов и обзор
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