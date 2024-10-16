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Другие новости
16 октября 2024, 21:55 |
2264
1

ВИДЕО. Невероятная богиня! Вот как жена Судакова шокировала интернет

Лиза Судакова впечатлила своих подписчиков роскошным шпагатом

16 октября 2024, 21:55 |
2264
1
ВИДЕО. Невероятная богиня! Вот как жена Судакова шокировала интернет
Instagram. Георгий и Лиза Судаковы

Жена полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия СудаковаЛиза Судакова – впечатлила всех своей гибкостью.

Девушка опубликовала пост в Instagram, показав как она садится на шпагат.

Поклонник рассыпались в комплиментах:

«Ты сумасшедшая женщина, обожаю», «Невероятная богиня!», «Горжусь тобой» и так далее.

22-летнему полузащитнику «Шахтера» понравилась эта публикация – Георгий поставил лайк. Ещё бы – жена в великолепной форме!

Смотрите сами:

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Sport.ua
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MaximusOne
Нашим футболістам потрібно заборонити своїм дружинам інстаграм, бо то ппц, вон Зубкова вже допоказувалась....
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