Другие новости16 октября 2024, 21:55 |
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ВИДЕО. Невероятная богиня! Вот как жена Судакова шокировала интернет
Лиза Судакова впечатлила своих подписчиков роскошным шпагатом
16 октября 2024, 21:55 |
2264
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Жена полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова – Лиза Судакова – впечатлила всех своей гибкостью.
Девушка опубликовала пост в Instagram, показав как она садится на шпагат.
Поклонник рассыпались в комплиментах:
«Ты сумасшедшая женщина, обожаю», «Невероятная богиня!», «Горжусь тобой» и так далее.
22-летнему полузащитнику «Шахтера» понравилась эта публикация – Георгий поставил лайк. Ещё бы – жена в великолепной форме!
Смотрите сами:
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