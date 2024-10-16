6 октября 2024 года во Львове состоялся матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между донецким «Шахтером» и черкасским ЛНЗ. Победу со счетом 5:1 одержали номинальные хозяева поля.

Перед матчем на «Арене Львов» произошла неприятная ситуация. Работники стадиона запретили черкасским болельщикам пронести на матч плакаты Free Azov. Это было объяснено тем, что фанаты могут начать их жечь. При этом баннер Free Mariupol defenders все же пропустили на трибуны.

К тому же, один из работников стадиона спросил у болельщиков: «А вы что, из Мариуполя?»

Стоит отметить, что зрители матча все же сумели донести свой месседж, хоть и лишь с помощью кричалки.

ВИДЕО. На матч Шахтера в УПЛ запретили пронести баннер Free Azov