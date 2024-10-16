Тухель рассказал, собирается ли петь гимн сборной Англии перед матчами

С января 2025 года новым тренером сборной Англии станет немец Томас Тухель, который заменит Ли Карсли. Наставник пока не знает, будет ли он петь гимн Англии, что является важным вопросом в стране.

«Насколько я понимаю, это должно быть мое личное решение. Я его еще не принял. Гимн Англии – очень трогательный, я это испытывал, когда работал в Челси в кубковых финалах».

«Я всегда готов показать стране свое уважение, но мне нужно еще подумать об этом. Пока не знаю», – сказал Тухель.

Ранее ирландский наставник Ли Карсли, который на временной основе возглавил сборную Англии после Евро-2024, отказался петь гимн Англии, что вызвало недовольство.