ВИДЕО. «Мбаппе много гуляет и пьёт алкоголь» – раскрыты шокирующие детали

Ситуация вокруг нападающего «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе продолжает накаляться.

После того как звездного футболиста обвинили в изнасиловании, известный французкий журналист Ромен Молина поделился шокирующими подробностями состояния Мбаппе.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Журналист выпустил на своём одноименном канале видео, в котором рассказал про неоднозначное психологическое состояние Килиана.

«У Мбаппе есть большие проблемы с ментальным здоровьем. Он много пьёт и гуляет», – рассказал Ромен, написавший десять книг и репортажей-расследований для The Guardian, The New York Times, BBC, CNN и который считается довольно авторитетным журналистом.