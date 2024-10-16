ВИДЕО. «Мбаппе много гуляет и пьёт алкоголь» – раскрыты шокирующие детали
У нападающего Реала и сборной Франции стремительно развиваются ментальные проблемы
Ситуация вокруг нападающего «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе продолжает накаляться.
После того как звездного футболиста обвинили в изнасиловании, известный французкий журналист Ромен Молина поделился шокирующими подробностями состояния Мбаппе.
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Журналист выпустил на своём одноименном канале видео, в котором рассказал про неоднозначное психологическое состояние Килиана.
«У Мбаппе есть большие проблемы с ментальным здоровьем. Он много пьёт и гуляет», – рассказал Ромен, написавший десять книг и репортажей-расследований для The Guardian, The New York Times, BBC, CNN и который считается довольно авторитетным журналистом.
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