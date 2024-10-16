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16 октября 2024, 19:25 | Обновлено 16 октября 2024, 19:28
2636
1

ВИДЕО. «Мбаппе много гуляет и пьёт алкоголь» – раскрыты шокирующие детали

У нападающего Реала и сборной Франции стремительно развиваются ментальные проблемы

16 октября 2024, 19:25 | Обновлено 16 октября 2024, 19:28
2636
1
ВИДЕО. «Мбаппе много гуляет и пьёт алкоголь» – раскрыты шокирующие детали
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Ситуация вокруг нападающего «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе продолжает накаляться.

После того как звездного футболиста обвинили в изнасиловании, известный французкий журналист Ромен Молина поделился шокирующими подробностями состояния Мбаппе.

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Журналист выпустил на своём одноименном канале видео, в котором рассказал про неоднозначное психологическое состояние Килиана.

«У Мбаппе есть большие проблемы с ментальным здоровьем. Он много пьёт и гуляет», – рассказал Ромен, написавший десять книг и репортажей-расследований для The Guardian, The New York Times, BBC, CNN и который считается довольно авторитетным журналистом.

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Килиан Мбаппе видео lifestyle Реал Мадрид сборная Франции по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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D. K.
PSG таки образилось за безплатний відхід)
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