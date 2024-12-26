Легендарный хавбек Реала и обладатель ЗМ завершит карьеру. Известно когда

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич решил завершить карьеру, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, 39-летний футболист повесит бутсы на гвоздь после завершения сезона 2024/25.

Отмечается, что на решение игрока повлиял выход на пенсию его друга и партнера по команде Тони Крооса.

Ранее сообщалось, что после окончания контракта с «Реалом» Модрич может перейти в «Комо», но Лука настроен завершить карьеру именно в составе королевского клуба.

В нынешней кампании Лука Модрич провел 25 матчей на клубном уровне, отметившись 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость обладателя «Золотого мяча 2018» в 6 миллионов евро.