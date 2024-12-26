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Испания
26 декабря 2024, 12:35 |
413
0

Легендарный хавбек Реала и обладатель ЗМ завершит карьеру. Известно когда

Лука Модрич планирует повесить бутсы на гвоздь после завершения сезона

26 декабря 2024, 12:35 |
413
0
Легендарный хавбек Реала и обладатель ЗМ завершит карьеру. Известно когда
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич решил завершить карьеру, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, 39-летний футболист повесит бутсы на гвоздь после завершения сезона 2024/25.

Отмечается, что на решение игрока повлиял выход на пенсию его друга и партнера по команде Тони Крооса.

Ранее сообщалось, что после окончания контракта с «Реалом» Модрич может перейти в «Комо», но Лука настроен завершить карьеру именно в составе королевского клуба.

В нынешней кампании Лука Модрич провел 25 матчей на клубном уровне, отметившись 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость обладателя «Золотого мяча 2018» в 6 миллионов евро.

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Лука Модрич Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига завершение карьеры
Дмитро Вербинський Источник: Todofichajes.com
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