Легендарный хавбек Реала и обладатель ЗМ завершит карьеру. Известно когда
Лука Модрич планирует повесить бутсы на гвоздь после завершения сезона
Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич решил завершить карьеру, сообщает испанское издание todofichajes.
По информации источника, 39-летний футболист повесит бутсы на гвоздь после завершения сезона 2024/25.
Отмечается, что на решение игрока повлиял выход на пенсию его друга и партнера по команде Тони Крооса.
Ранее сообщалось, что после окончания контракта с «Реалом» Модрич может перейти в «Комо», но Лука настроен завершить карьеру именно в составе королевского клуба.
В нынешней кампании Лука Модрич провел 25 матчей на клубном уровне, отметившись 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость обладателя «Золотого мяча 2018» в 6 миллионов евро.
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