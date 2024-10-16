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Украина. Премьер лига
16 октября 2024, 22:59 | Обновлено 16 октября 2024, 23:18
84
0

ЧЕБОТАРЕВ: «Колено ноет, рана еще не зажила. Но меня не оставили наедине»

Голкипер Левого Берега рассказал, как проходит реабилитация после операции

16 октября 2024, 22:59 | Обновлено 16 октября 2024, 23:18
84
0
ЧЕБОТАРЕВ: «Колено ноет, рана еще не зажила. Но меня не оставили наедине»
ФК Левый Берег. Виталий Чеботарев

28-летний голкипер Левого Берега Виталий Чеботарев рассказал, как проходит реабилитация после операции на крестообразной связке колена, которую он перенес два месяца назад:

«Чувствую себя хорошо, чувствуется прогресс. Со мной работают два очень квалифицированных реабилитолога, также свой вклад в восстановление вносит клубный медицинский штаб. Пытаюсь правильно следить за своим питанием, витаминизацией и режимом. Сейчас акцентирую работу на объеме и флексии колена, на амплитуде движения для того, чтобы колено было приспособлено к специфическим в воротах движений.

Параллельно набираем объем мышц, чтобы снять нагрузку с сустава, обеспечить мобильность и статичность коленного сустава. Сейчас сочетаю тренировки в зале и на поле. Благодарен тренеру вратарей U-19 Александру Борисенко за то, что помогает мне по всем вопросам. На футбольном поле мы делаем вратарскую работу для того, чтобы руки и тело не забывали, как ловить мяч, когда нога будет готова к полноценным нагрузкам – быть готовым на все 100%.

Операцию провели в июле, и после нее прошло два месяца, сейчас уже начинаем подключать пробежки и разнообразные упражнения на футбольном поле. Колено еще ноет, места, где проходила операция, еще не зажили, но из-за боли и под контролем двух реабилитологов я полностью спокоен за свое состояние и реабилитацию.

Было очень приятно видеть, как моя команда меня поддержала большим баннером в стыковом матче с Металлистом 1925. Это мотивирует скорее вернуться в строй и футбольную атмосферу с коллективом.

В целом, процесс реабилитации занимает до шести месяцев, при условии комплексного подхода к тому моменту, когда впервые вернешься на поле в матче. Уверен, что к зимним сборам буду в полной боевой готовности и начну тренировки в общей группе.

Вместе с тем, хотел бы поблагодарить Николая Лавренко, нашего президента, за то, что клуб не оставил меня наедине с травмой. Также благодарю Вооруженные силы Украины, которые сейчас защищают нашу страну и позволяют жить под спокойным небом и заниматься любимым делом».

Фотогалерея: Виталий Чеботарев

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Николай Степанов Источник: ФК Левый берег
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